Tulsi Gabbard dimite como directora de Inteligencia del Gobierno de Trump

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha presentado este viernes su dimisión ante el presidente, Donald Trump, y ha alegado motivos personales después de que a su marido le detectasen un cáncer de huesos. "Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026", ha explicado Gabbard en una carta publicada en su perfil de X.

"A mi esposo, Abraham, le han diagnosticado recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de huesos", ha escrito en su misiva, en la que también ha agradecido a Trump la confianza depositada en ella en el último año y medio.