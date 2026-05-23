Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

ACNUR denuncia un ataque ruso contra una de sus instalaciones en Ucrania

Un almacén alquilado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la ciudad de Dnipro (este de Ucrania) fue alcanzado el 20 de mayo por misiles rusos, lo que causó dos muertos, varios heridos y destruyó materiales destinados a ayuda humanitaria, denunció este viernes la organización.

"Es el primer ataque de este tipo contra una instalación de ACNUR desde el inicio de la invasión rusa a gran escala", indicó en rueda de prensa la representante de ACNUR para Ucrania, Bernadette Castel-Hollingworth, quien señaló que la ayuda humanitaria destruida en el ataque estaba valorada en más de un millón de dólares.

El ataque "no sólo ha privado a muchas personas de asistencia vital, sino que también socava la respuesta humanitaria en un momento en el que las necesidades son mayores que nunca", en un contexto de escalada general de los ataques en todo el país, indicó desde Kiev para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.