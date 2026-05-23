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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia anuncia el derribo de 348 drones ucranianos
Las fuerzas antiaéreas rusas han derribado 348 drones lanzados por Kiev durante la noche pasada, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los aparatos no tripulados fueron destruidos sobre 14 regiones, así como los mares Azov y Negro.
Los drones enemigos obligaron a suspender temporalmente las operaciones en varios aeropuertos rusos.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores ve la opción de negociación directa de la UE con Rusia, si se sienta a la mesa
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, indicó este viernes que entre los países de la Unión Europea se está considerando la posibilidad de negociar directamente con Rusia un alto el fuego en Ucrania, siempre que Moscú acepte sentarse a la mesa y bajo la premisa del apoyo a Kiev. "Yo diría que estamos de camino a eso. Porque el formato (de negociación) que vemos ahora está, diría, desbordado", dijo el ministro durante su intervención en un panel en el foro Globosec, que se celebra en Praga hasta mañana. Wadephul indicó, sin precisar más, que "las mismas personas" que están negociando con Rusia lo hacen también en Irán y en Gaza, un conflicto este que, dijo, sigue sin resolverse.
Guterres condena el ataque contra residencia estudiantil en Lugansk, anexionada por Rusia
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este viernes el ataque contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022 y que, según el presidente Vladímir Putin, dejó ya seis fallecidos. "Condenamos enérgicamente cualquier ataque contra la población civil y las infraestructuras civiles, independientemente del lugar en que se produzcan", declaró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en la que afirmó que la ONU sigue "con preocupación" las informaciones sobre el ataque. El Kremlin acusó a Ucrania de haber cometido un "crimen monstruoso" y pidió que se rindan cuentas y que "el régimen de Kiev sea castigado". Más tarde, Putin calificó el ataque de atentado terrorista y aseguró que ya hay al menos 6 muertos y 15 personas desparecidas.
Rubio, "preocupado" por una posible escalada tras incidentes con drones en el Báltico
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se mostró este viernes preocupado por los recientes incidentes con drones en los países bálticos y dijo temer una escalada del conflicto en Ucrania.
"Entendemos que estos países se sientan amenazados por razones obvias. Es algo preocupante porque siempre te alarma que algo así pueda desencadenar algo más grande, y esa siempre es una posibilidad", dijo Rubio en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (sur de Suecia).
Putin dice que 6 personas murieron y 15 están desaparecidas tras ataque de Kiev en Lugansk
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que seis personas murieron y 15 están desaparecidas tras el ataque ucraniano contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, controlada por Moscú.
"Actualmente, sabemos de 6 muertos y 15 personas se encuentran desaparecidas", dijo el jefe del Kremlin durante una reunión televisada al tiempo que calificó el ataque de un atentado terrorista.
Rusia anuncia la toma de "un nudo defensivo clave" de las tropas de Ucrania en la provincia de Zaporiyia
Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el sur del país, en el marco del conflicto desatado en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las tropas rusas se han hecho con el control de Verjniaya Tersa, que ha descrito como "un nudo defensivo clave" para las fuerzas de Ucrania en esta zona del frente.
"El grupo se ha hecho con 12,5 kilómetros cuadrados de territorio", ha especificado, antes de agregar que durante los combates han sido destruidos seis vehículos blindados, 17 camionetas y "más de 30 sistemas robóticos terrestres", entre otro material, sin pronunciarse sobre bajas entre sus filas.
ACNUR denuncia un ataque ruso contra una de sus instalaciones en Ucrania
Un almacén alquilado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la ciudad de Dnipro (este de Ucrania) fue alcanzado el 20 de mayo por misiles rusos, lo que causó dos muertos, varios heridos y destruyó materiales destinados a ayuda humanitaria, denunció este viernes la organización.
"Es el primer ataque de este tipo contra una instalación de ACNUR desde el inicio de la invasión rusa a gran escala", indicó en rueda de prensa la representante de ACNUR para Ucrania, Bernadette Castel-Hollingworth, quien señaló que la ayuda humanitaria destruida en el ataque estaba valorada en más de un millón de dólares.
El ataque "no sólo ha privado a muchas personas de asistencia vital, sino que también socava la respuesta humanitaria en un momento en el que las necesidades son mayores que nunca", en un contexto de escalada general de los ataques en todo el país, indicó desde Kiev para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.
Zelenski defiende llevar la guerra a Rusia con ataques de largo alcance: "Es justo"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido este viernes llevar la guerra a Rusia con ataques de largo alcance contra su territorio y contra regiones ocupadas en respuesta a la ofensiva del Ejército ruso, en el marco de la guerra a gran escala iniciada por Moscú en febrero de 2022.
"Estamos llevando la guerra de vuelta a casa, a Rusia, y eso es justo", ha afirmado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales tras reunirse con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Sirski, con el que ha repasado los ataques con drones de largo alcance "contra activos rusos de refinación y exportación de petróleo", en concreto contra las instalaciones de Yaroslavl.
Asimismo, Zelenski ha confirmado ataques ucranianos "contra objetivos designados en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania", después de que Rusia haya denunciado un bombardeo contra un centro educativo en una localidad bajo control ruso en la provincia ucraniana de Lugansk que ha dejado al menos cuatro muertos y una treintena de heridos.
Rusia subraya que Ucrania "debe ser castigada" por el ataque contra un centro educativo en Lugansk
El Kremlin ha subrayado este viernes que Ucrania "debe ser castigada" por el ataque ejecutado contra un centro educativo en una localidad bajo control ruso en la provincia ucraniana de Lugansk (este), que ha dejado al menos cuatro muertos y 35 heridos de diversa consideración, un hecho que ha descrito como "un crimen monstruoso".
"Se trata de un crimen monstruoso. Es otro crimen del régimen de Kiev, un ataque contra una institución educativa que aloja a niños y jóvenes", ha denunciado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Los responsables de este crimen deben rendir cuentas. En general, el régimen de Kiev debe ser castigado", ha zanjado.
La comisionada para Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantratova, ha señalado en un mensaje en redes sociales que "las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron a niños que estaban durmiendo" en un dormitorio del Colegio Profesional de la Universidad de Pedagogía de Starobilsk, en la zona de Lugansk ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
Zelenski informa de un nuevo ataque nocturno contra la infraestructura petrolera en Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes tras reunirse con el jefe de su Ejército, Oleksandr Sirski, de un nuevo ataque con drones contra "objetivos relacionados con la refinería de petróleo" de la ciudad de Yaroslavl, capital de la región homónima rusa.
Zelenski destacó que la infraestructura en cuestión se encuentra a unos 700 kilómetros del territorio ucraniano.
"Estamos llevando a la guerra de vuelta a casa, a Rusia, y es algo completamente justo", agregó Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.
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