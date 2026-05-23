Rusia denuncia un ataque ucraniano contra una residencia estudiantil que deja al menos 11 muertos

Las autoridades rusas denunciaron este sábado un ataque con drones contra una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk, que ha dejado al menos 11 muertos y 38 heridos. El bombardeo ha desencadenado una ofensiva diplomática de Moscú para que Ucrania rinda cuentas ante la comunidad internacional, a pesar de que Kiev ha negado toda implicación en lo ocurrido.

"Los rescatistas estuvieron recogiendo los escombros toda la noche. Lamentablemente, las esperanzas no se cumplieron y el número de víctimas mortales ascendió a 10", escribió en redes sociales el gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pásechnik, quien horas después elevó la cifra de muertos a 11. Agregó que el número de heridos se sitúa en 38, mientras el paradero de otras 11 personas sigue sin conocerse.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó ayer el ataque ucraniano, que calificó de un acto terrorista. Putin afirmó que en las inmediaciones de la residencia no había instalaciones militares y prometió que el Ministerio de Defensa elaborará una respuesta al ataque. También el Ministerio de Exteriores ruso arrojó duras críticas sobre Kiev, al que acusó de escalar la situación y socavar los esfuerzos diplomáticos para la solución del conflicto.

Reunión en la ONU

El Gobierno ruso convocó el viernes una reunión ante el Consejo de Seguridad de la ONU y este sábado ha ofrecido a la prensa internacional la posibilidad de acudir al lugar de los hechos, el Colegio Profesional de Starobilsk de la Universidad Pedagógica de Lugansk, para constatar lo ocurrido, según ha explicado la portavoz de Exteriores, Maria Zajarova.

"Se ha decidido así después de las mentiras flagrantes difundidas en el Consejo de Seguridad de la ONU por 'occidentales', concretamente por el 'desacreditado' Representante Permanente de Letonia, que supuestamente afirmaban que no hubo ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra la universidad de Starobilsk", ha comentado la portavoz.

Por su parte, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el "cuartel general" de una unidad militar rusa en la región ocupada. "Ucrania lleva a cabo ataques contra infraestructuras e instalaciones utilizadas con fines militares, respetando escrupulosamente las normas del derecho internacional humanitario", afirmó el Estado Mayor ucraniano en un mensaje publicado en redes sociales.

Cruce de ataques

Entretanto, los ataques con drones a ambos lados del frente han aumentado considerablemente desde el año pasado, y los dos países son capaces de atacar cada noche con cientos de estos aparatos.

Esta madrugada, las fuerzas antiaéreas rusas derribaron 348 drones lanzados por Kiev, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Los aparatos no tripulados fueron destruidos sobre 14 regiones, así como los mares Azov y Negro.

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En Ucrania, los operativos de la Fuerza Aérea neutralizaron 102 de los 124 drones que Rusia lanzó contra su territorio. "El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y de sistemas no tripulados, y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania", informaron.