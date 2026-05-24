Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EE. UU. baraja un "plan B" para reabrir el estrecho de Ormuz

Israel mata a una pareja y su bebé en un ataque en el centro de Gaza

El Ejército israelí mató en la madrugada de este domingo a una pareja de 36 y 38 años, así como a su bebé, en un ataque que alcanzó su casa en Nuseirat, centro de la Franja de Gaza.

Según informaron a EFE fuentes del Hospital Al Aqsa, el ataque ocurrió sobre las dos de la madrugada y los fallecidos son parte de la familia Abu Malouh: el padre, Ibrahim, de 38 años; su esposa, Alaa, de 36 años, y su hijo pequeño Osama, de cinco meses de edad.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, también informó de ese ataque, apuntando que el bebé Osama tenía un año de edad y añadiendo que en él se produjeron también varios heridos.