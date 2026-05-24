Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski denuncia el bombardeo ruso y acusa a Putin de atacar edificios residenciales

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de atacar edificios residenciales en un bombardeo en la noche del sábado a este domingo que tuvo a Kiev como principal objetivo y en el que fueron empleados 90 misiles de varios tipos, incluido el sistema hipersónico Oreshnik.

"Putin no puede ni siquiera pronunciar la palabra 'victoria'", pero "continúa golpeando edificios residenciales con sus misiles", señaló en un mensaje en su canal de Telegram al informar sobre los efectos del bombardeo.

El ataque ruso dañó "docenas de edificios residenciales y varias escuelas", según Zelenski.