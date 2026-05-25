El arzobispo de Buenos Aires regaña a Milei por sus "palabras hirientes" a los argentinos

Javier Milei escuchó la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, con la mirada puesta en el altar de la Catedral metropolitana. Ni siquiera se inmutó frente una llamada que parecía estar dirigida al presidente argentino. García Cuerva había pedido "renunciar a las palabras hirientes" y las "palabras de odio", y casi todos en este país entendieron a quién le estaba hablando. El Tedeum por una celebración patria no pudo sustraerse de la propensión a la invectiva de Milei en los días previos. Por momentos se lo notó desbordado en exceso, pero también con un sosiego cansino, adormecedor. En ninguna de las ocasiones faltó el improperio. Los señalamientos del prelado tienen lugar en momentos que el Gobierno negocia una visita a Buenos Aires del papa León XIV para los últimos meses del año. Milei había calificado a Francisco, su antecesor, de ser un "representante del maligno" en la tierra por promover la justicia social. Luego trató de atemperar sus dichos. La eventual presencia en Argentina del actual pontífice no le garantiza cortocircuitos como el del Tedeum de este lunes.

Antes de la llamada de atención del arzobispo, el ultraderechista estuvo en el centro de la conversación social debido a la filtración de audios íntimos de contenido sexual, con instantes de procacidad muy parecidos a los de sus intervenciones públicas. El momento de azoramiento fue sustituido por otro cuando el anarcocapitalista expresó su certeza de que si los extraterrestres visitaran Argentina y quisieran saber sobre su futuro llegarían a la conclusión de que se convertiría en potencia económica. Y para certificarlo, presentó un mapa sobre el presunto crecimiento económico en el que faltaban varias provincias, absorbidas por otras en el diseño gráfico. No solo los límites de la cartografía se habían corrido sino los del lenguaje de la principal autoridad ejecutiva.

Según una medición oficial, el PIB creció 2025 un 4%. El FMI proyecta un incremento este año del 5%. La intermediación financiera, la actividad minera y agropecuaria son el motor de este ascenso que, según Milei, maravillaría a los marcianos. Las tres actividades no solo generan poco empleo, sino que se reduce en un país que desde que gobierna el libertario cerraron 24.000 pequeñas y medianas empresas, cae el consumo y la construcción. Una reciente encuesta de Zentrix Consultora da cuenta de que el 59,5% de los entrevistados considera mala a su situación económica. Un 70% de los entrevistados descreen de los datos oficiales sobre la inflación, de un 40% anual. Un 64,4% de las personas llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos. "El ajuste deja de ser una abstracción macroeconómica y pasa a formar parte de la administración diaria del hogar", sostiene el informe.

Las emociones del presidente

El mandatario se enfurece ante la divulgación de estos números. "Periodistas de mierda", repite. "Ya en su tercer año de mandato, la duda sobre qué le pasa a Milei revela un conflicto que el círculo rojo (los empresarios más poderosos) empieza a comprobar como de resolución imposible", señaló Gustavo González, columnista del diario Perfil. "En esos sectores crece la preocupación sobre cómo conciliar la ansiada estabilidad económica y política con la inestabilidad de quien gobierna. Que la salud mental de los presidentes sea un tema tabú encierra el riesgo cierto de que ponerla en cuestión significaría dudar de la cordura de sus actos de gobierno. Pero silenciar los interrogantes que despierta puede no resultar menos peligroso". De acuerdo con la revista Noticias, Milei consume zolpidem para conciliar el sueño, una droga que puede provocar efectos adversos como sensación de inestabilidad, confusión y letargo. El propio presidente admitió haber llegado a tomar entre seis y ocho latas diarias de una bebida energizante que suele ser cuestionada por su exceso de cafeína y azúcar. Distintos medios consignan que las consume por lo general en las noches de insomnio cuyas horas pasa frente al teléfono y, en particular, X.

Fortaleza

Los comentarios sobre la supuesta inestabilidad emocional de Milei y el pronunciado declive de su figura en las encuestas de opinión, no coinciden con el manejo de la agenda política. Las protestas callejeras no lo acorralan. La ultraderecha mantiene su iniciativa en el Congreso sin mayores impedimentos de la oposición. Más allá de los interrogantes relacionados con la competitividad de Milei en las presidenciales de 2027, el Gobierno muestra una férrea voluntad de control de las situaciones que puedan incomodarlo más allá de las constantes denuncias de corrupción de sus funcionarios.

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El propio mandatario presentó el viernes pasado una plataforma de inteligencia artificial denominada "Gemelo Digital Social" con la que busca centralizar información estatal. El anuncio fue difundido por el ministerio de Capital Humano. La herramienta fue presentada como un sistema capaz de "simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones en tiempo real" a través del cruce de múltiples bases de datos. La iniciativa fue inmediatamente relacionada con Palantir Technologies, la firma del magnate Peter Thiel, quien semanas atrás visitó a Milei y ha pasado varias semanas en este país para conocer de cerca la experiencia libertaria que le provoca manifiesta simpatía. Palantir es conocida por desarrollar sistemas de inteligencia y vigilancia utilizados por organismos como la CIA, el FBI y la NSA. También colabora en tareas de seguridad y defensa en distintos países.