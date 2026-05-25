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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán

El secretario de Estado de EEUU defiende que la diplomacia estadounidense ha colocado una propuesta muy firme que busca resolver la crisis del bloqueo marítimo y encauzar el contencioso nuclear de manera multilateral

Varios iraníes participan en una ceremonia conmemorativa en memoria de los fallecidos en la guerra.

Varios iraníes participan en una ceremonia conmemorativa en memoria de los fallecidos en la guerra. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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