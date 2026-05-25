Iglesias ortodoxas rusas en Europa Occidental: de templos de culto a posibles centros de espionaje

Habida cuenta del historial de la institución, toda precaución es poca, vienen a decir gobiernos y servicios de inteligencia europeos. La Iglesia Ortodoxa Rusa-Patriarcado de Moscú, cuyos dos últimos líderes espirituales, los patriarcas Alekséi II y Kirill, realizaron durante la Guerra Fría del siglo XX actividades en favor del espionaje soviético bajo los nombres clave de 'Drozdov' y 'Mijailo', cuenta con cerca de 150 parroquias en territorio de la UE.

En algunos de estos lugares, la polémica está servida. Investigaciones ciudadanas y periodísticas han identificado, con un elevado grado de probabilidad, que algunos templos han servido de centros de reunión para agentes involucrados en operaciones de desestabilización, mientras que en otros casos se hallan situados en las proximidades de instalaciones militares sensibles, tanto de los países concernidos como de la OTAN, sospechándose que en su interior pudieran realizarse labores de espionaje. "Es una acusación creíble, aunque no ha sido probada; hay que investigar", asegura a EL PERIÓDICO Ksenia Luchenko, periodista rusa especializada en temas religiosos.

Descripción de las iglesias espías detectadas en el mapa.

En la actualidad, en la Iglesia Ortodoxa Rusa (IOR) de obediencia moscovita no hay espacio para la disensión. Sus principales sedes eclesiásticas en el continente europeo se hallan "bajo el control político estricto del Patriarcado", ya sea la catedral de la Dormición, en el barrio londinense de Knightsbridge, o la catedral de la Sagrada Trinidad en París, u otros, afirma a este diario Lucy Ash, periodista especializada en la antigua URSS y autora del libro 'El bastón y la cruz, la iglesia de Rusia desde los paganos a Putin'. En ellos, continúa esta experta, se transmiten "sin fisuras" las narrativas rusas respecto a la guerra y se hace propaganda del conflicto. A continuación se mencionan algunos casos que han sido objeto de investigaciones y controversias periodísticas.

La localidad sueca de Vasteras, a un centenar de kilómetros de Estocolmo, está viviendo el caso más mediatizado de templo adscrito a la IOR sospechoso de dedicarse a tareas de espionaje y vigilancia en Europa. La así denominada Iglesia del Icono de Karzán fue consagrada en 2023 y se halla situada a apenas 300 metros del aeropuerto local, separado de las instalaciones por discretos árboles. El aeródromo, que fue utilizado como base militar por el Ejército de Suecia hasta los años 70 y que en la actualidad está dedicado a vuelos low cost, tras el ingreso de Suecia en la OTAN ejerce funciones de centro militar estratégico, donde se celebran ejercicios militares de la Alianza Atlántica. Su pista de despegue, una de las más anchas y largas del país, permite la acogida a grandes aviones de carga.

Numerosas irregularidades han rodeado la apertura del templo ortodoxo, en particular la falta de respeto a las normativas de construcción. Su aguja se levanta a una altura de 22 metros, mientras que solo estaba autorizada a hacerlo a 10 metros. El centro de culto se halla también en las proximidades del lago Malar, una enorme vía fluvial que conecta el mar Báltico con el centro de Suecia, y cruzado por numerosos puentes. Durante su construcción, el Servicio de Seguridad Sueco (SAPO, por sus siglas en sueco) ya había advertido acerca de la irregularidad que supone tener semejante templo en las proximidades de una instalación militar sensible, e intentó paralizarla.

Las autoridades de la República Checa sostienen que la iglesia de San Pedro y San Pablo, en el balneario de Karlovy Vary, es un centro de espionaje donde se han celebrado encuentros de agentes del GRU, la inteligencia militar, para llevar a cabo actividades de desestabilización y acciones hostiles contra países de la UE. "No es un templo en el sentido tradicional, es parte de la maquinaria del Kremlin", acusó en abril de 2025 el entonces ministro de Exteriores checo, Jan Lipavsky.

Tras llevar a cabo investigaciones, el Gobierno checo ordenó en 2024 la expulsión del párroco Nikolái Lishchenyuk, lo que motivó que las autoridades eclesiásticas en Moscú iniciaran maniobras para evitar que la iglesia fuera objeto de sanciones. La propiedad del lugar fue transferida a la rama húngara de la Iglesia Ortodoxa Rusa y se colocó al frente de la misma al obispo Hillarion, confidente del patriarca de Moscú Kirill y considerado por muchos como su número dos. Esta figura eclesiástica ha sido acusada por su antiguo ayudante personal, el subdiácono Georgy Suzuky, de 20 años, de "conducta sexual impropia", en una investigación publicada por el diario independiente ruso Nóvaya Gazeta.

Un largo artículo publicado por el diario británico The Telegraph en enero desveló la existencia de una red de monjas ortodoxas originarias del Monasterio de Santa Isabel en Minsk (Bielorrusia), con vínculos con el GRU, la inteligencia militar rusa, que llegó a operar en 20 iglesias repartidas por toda Suecia. Las mujeres se dedicaban a vender en el país escandinavo souvenirs, y aprovechaban la ocasión para ensalzar y glorificar la invasión rusa de Ucrania bajo la coartada de estar realizando un trabajo humanitario. Las autoridades suecas dan por sentado que las ganancias monetarias que obtenían eran enviadas a las unidades militares rusas que luchan en Ucrania.

Las religiosas habían sido invitadas por Mijail Ojarno, párroco de la localidad de Täby, perteneciente a la Iglesia de Suecia, quien de inmediato, en cuanto supo de sus actividades, puso fin a la cooperación con ellas. "Venían cada año, nos pedían prestadas dos mesas y vendían iconos y calcetines". La propia institución eclesiástica sueca tuvo que emitir un comunicado advirtiendo de las actividades de las religiosas, apodadas por la prensa las 'monjas Z', siendo la letra Z el símbolo de las tropas rusas en Ucrania.

El padre Andréi Kordochkin acumulaba casi dos décadas al servicio de los fieles en la catedral de Santa María Magdalena en Madrid cuando estalló la guerra de Ucrania en 2022. Había vivido momentos de tensión en el pasado con las autoridades eclesiásticas en Moscú, pero el inicio del conflicto provocó la ruptura definitiva. Victoria Samoilova, una mujer a la que nunca había visto antes, empezó a hacerse notar en las celebraciones dominicales, a abrir canales en redes sociales destinados a los feligresese donde vertía grandes dosis de propaganda belicista a favor de Rusia y criticaba mediante bulos a los gobiernos y dirigentes occidentales.

En otoño de 2022, posteó en Telegram una petición de firmas en contra del padre Andréi, al que acusaba de "actividades anticristianas", al tiempo que difundía con frecuencia mensajes críticos hacia él y hacia su familia. Tras un primer periodo de suspensión, por orden del patriarca Kirill, el religioso abandonó definitivamente España y se instaló en Alemania, pasando a estar bajo la autoridad religiosa del Patriarcado de Constantinopla. La catedral madrileña perdió el carácter multinacional, multicultural y multirreligioso que tuvo un día, y se convirtió en un centro solo para rusos favorables a Vladímir Putin.

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La parroquia de Santa Ana de Nóvgorod en Trondheim, la tercera ciudad más poblada de Noruega, está localizada a menos de dos kilómetros de instalaciones de defensa, tales como un búnker para submarinos, un puerto naval, y una academia de la fuerza aérea. A diferencia de lo que sucede en Suecia, el Servicio de Inteligencia Noruego (NIS) no ha emitido declaraciones públicas ni valoraciones sobre la idoneidad del templo, pero expertos militares han advertido de que, gracias al mismo, los feligreses y miembros del clero disponen de un excelente puesto de observación de los movimientos militares en la zona. Otros casos, como lo sucedido en la estratégica isla de Vardo, situada en las proximidades de la sensible frontera entre Noruega y la Federación Rusa y de una instalación de radar GLOBUS, constituyen una muestra adicional del probable empeño del Kremlin de recurrir a la IOR para recabar información sensible en territorio de sus adversarios. La construcción de una capilla vinculada a Patriarcado de Moscú que llevaba en obras desde 2017 fue finalmente cancelada. La instalación llegó incluso a obtener la autorización de las autoridades locales y hasta financiación pública del Estado noruego.