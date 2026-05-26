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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia confirma el uso del misil hipersónico Oreshnik contra Kiev y enmarca su ataque como respuesta al bombardeo de Lugansk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Lavrov insta a Rubio a evacuar a los diplomáticos de EEUU de Kiev
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha emplazado a su par estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, a evacuar a su personal de la capital ucraniana, Kiev, en lo que parecen los prolegómenos de un nuevo ataque ruso con misiles contral la ciudad.
"Por orden del presidente ruso Vladimir Putin, Serguéi Lavrov informó oficialmente a la parte estadounidense que, en respuesta a los continuos ataques terroristas del régimen de Kiev contra civiles y objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas rusas están lanzando ataques sistemáticos y constantes contra instalaciones en Kiev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas y contra los centros de toma de decisiones pertinentes", ha informado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.
Al menos siete muertos en ataques ucranianos en Donetsk
Al menos siete personas han muerto, dos de ellas menores de edad, y 15 más han resultado heridas -cuatro menores- en los ataques de las fuerzas ucranianas sobre la región de Donetsk, casi íntegramente bajo control de Moscú. "Siete personas, incluidos dos niños, han muerto y otras 15, incluidos cuatro niños, han resultado heridos hoy en las agresiones de Kiev", ha publicado en redes sociales el presidente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. El incidente más grave ha sido el de Gorlovka, donde un dron de ataque ha impactado contra un vehículo en el que viajaba una familia. Los fallecidos son una menor nacida en 2012, un menor nacido en 2013, una mujer nacida en 1986 y un hombre nacido en 1982.
Moscú insta a EEUU a evacuar a sus diplomáticos de EEUU de Kiev tras sus amenazas de nuevos ataques
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha emplazado a su par estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, a evacuar a su personal de la capital ucraniana, Kiev, en lo que parecen los prolegómenos de un nuevo ataque ruso con misiles contral la ciudad. "Por orden del presidente ruso Vladímir Putin, Serguéi Lavrov informó oficialmente a la parte estadounidense que, en respuesta a los continuos ataques terroristas del régimen de Kiev contra civiles y objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas rusas están lanzando ataques sistemáticos y constantes contra instalaciones en Kiev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas y contra los centros de toma de decisiones pertinentes", ha informado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.
Putin promulga una ley que permite desplegar tropas en el extranjero para proteger a rusos procesados judicialmente
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó este lunes una ley que le permite autorizar el uso de las fuerzas armadas en el extranjero para proteger a los ciudadanos rusos procesados judicialmente. La norma, que previamente recibió el visto bueno de ambas cámaras del Paralemnto ruso, fue publicada en la web del portal oficial de información legal.
El nuevo marco normativo contempla, entre otras cosas, "el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos". El documento permitiría a Moscú intervenir militarmente en terceros países que amenacen la libertad de ciudadanos rusos a través de procesos judiciales, arrestos o detenciones sin la participación de Rusia y cuya decisión no se base en un tratado internacional ni en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).
Rusia anuncia una inminente oleada de ataques sobre instalaciones militares en Kiev
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha instado este lunes a los ciudadanos extranjeros, incluyendo personal de misiones diplomáticas y de oficinas de organizaciones internacionales, a abandonar la capital ucraniana, Kiev, ante una inminente oleada de ataques rusos contra instalaciones militares de Ucrania. "Las Fuerzas Armadas rusas han empezado a llevar a cabo ataques sistemáticos contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano en Kiev, incluyendo lugares específicos donde se diseñan, fabrican, programan y preparan vehículos aéreos no tripulados, utilizados por el régimen de Kiev con la asistencia de especialistas de la OTAN", ha indicado en un comunicado.
Así es el misil Oreshnik, el arma hipersónica estrella del arsenal de Putin con el que Rusia ataca a Ucrania y amenaza a Europa
Rusia golpeó este domingo a Ucrania con un ataque masivo que causó al menos cuatro muertos y 83 heridos. El Kremlin lanzó una ofensiva especialente concentrada en la capital ucraniana, con 600 drones y 90 misiles, entre ellos el Oreshnik. Es la tercera vez que Putin usa contra Ucrania este misil balístico hipersónico de alcance intermedio con capacidad nuclear, el arma estrella de su arsenal. La operación militar ha suscitado duras críticas entre los líderes europeos por su intensidad y por la inclusión de objetivos civiles. Las autoridades rusas, por su parte, han defendido el ataque como una represalia al bombardeo de Kiev del pasado jueves contra la residencia de estudiantes de la Universidad Pedagógica de Lugansk, que causó 21 muertos y 63 heridos.
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Ucrania cifra en cerca de 3.000 los ciudadanos africanos que combaten en el Ejército ruso desde 2022
Las autoridades ucranianas han cifrado en 2.965 los ciudadanos de una treintena de países africanos han combatido o lo siguen haciendo en las filas del Ejército ruso, una gran parte de ellos reclutados bajo "promesas engañosas", cuando se celebra este lunes en varias partes de ese continente el Día de África. La cifra ha sido facilitada por la responsable del Departamento de África del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Liubov Abravitova, en una entrevista para Ukrinform, en la que no descarta que pueda ser aún mayor ya que para este año, el Gobierno ruso plantea otra movilización de al menos 18.500 extranjeros. Abravitova ha detallado que son 36 los países africanos que en algún momento del conflicto han contado con presencia en las Fuerzas Armadas de Rusia, pero con especial predominancia de Kenia, Ghana, Egipto, Nigeria, Uganda, o Camerún. "Rusia utiliza diversos mecanismos de reclutamiento, desde promesas engañosas de becas gratuitas hasta el reclutamiento a través de estructuras religiosas", ha apuntado Abravitova, que apuesta por que Ucrania aborde de manera individual con cada uno de estos países esta situación.
Las autoridades prorrusas de Donetsk denuncian la muerte de cuatro personas en ataques ucranianos
Las autoridades prorrusas de Donetsk han denunciado este lunes la muerte de cuatro personas en un ataque ucraniano sobre la ciudad de Górlovka, en el este del país, ubicada en la zona bajo control de Moscú. El alcalde de la localidad, Ivan Prijodko, ha confirmado la muerte de estas cuatro personas, entre las que hay dos menores de edad. "Eterno recuerdo para las víctimas inocentes. Condolencias a sus familiares y amigos", ha expresado en sus redes sociales. En las últimas horas se han confirmado además dos muertos más en territorio ruso como consecuencia de la ofensiva ucraniana, en respuesta a los ataques masivos lanzados por Moscú sobre Kiev este domingo, uno de los más potentes de los últimos tiempos desde que comenzó la invasión en febrero de 2022.
La opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya visita Ucrania en señal de solidaridad ante la invasión rusa
La opositora bielorrusa Svletlana Tijanovskaya ha visitado este lunes Kiev, la capital de Ucrania, para mostrar su "solidaridad" con las autoridades y el pueblo ucraniano a medida que avanza la invasión rusa del territorio, un viaje que llega a medida que Rusia critica las acciones del Ejército de Ucrania contra zonas ocupadas del este del país. "Hoy puedo observar de primera mano las consecuencias del ataque de ayer contra Kiev. Rusia ha estado deliberadamente tratando de romper a la gente mediante el miedo, la oscuridad y los constantes ataques nocturnos. Pero cada ataque de este tipo muestra la verdadera naturaleza del régimen de (Vladimir) Putin", ha aseverado en un mensaje difundido en redes sociales. En este sentido, ha señalado que se trata de un "régimen que no reconoce ni la vida humana, ni el Derecho Internacional, ni las fronteras". "El de (Alexander) Lukashenko comparte la responsabilidad de todo esto porque permite que el territorio de Bielorrusia sea utilizado para sacar adelante esta agresión, lanzar misiles y desplegar armamento ruso", ha apuntado.
Zelenski pide más defensas antiaéreas tras el ataque a Kiev: "Es una prioridad de nuestra política exterior"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reclamado este lunes más apoyo para los sistemas de defensa antiaérea tras el ataque a gran escala de la víspera contra Kiev y sus alrededores, que dejó al menos cuatro muertos y más de un centenar de heridos. "Debe haber más protección, el apoyo a la defensa antiaérea es una prioridad diaria de la política exterior de Ucrania en todos los niveles", ha señalado el presidente ucraniano, pidiendo a su vez a sus socios más presión para Rusia. Solo en la capital cerca de 90 personas resultaron heridas tras el que fue uno de los ataques más potentes de los últimos tiempos desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. Hasta seis provincias fueron objetivo de los proyectiles rusos, ha contado este lunes Zelenski, que ha agradecido su trabajo a los equipos de rescate. Zelenski ha detallado en un mensaje en redes sociales que en los distritos capitalinos de Shevchenko y Podil continúan los trabajos para eliminar las consecuencias de los ataques rusos del domingo, que solo en Kiev, golpearon alrededor de 300 objetivos. "La mayoría son edificios residenciales", ha afirmado.
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