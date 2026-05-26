La ola de calor se cobra siete muertos en Francia

Francia se enfrenta a una ola de calor inédita. Las autoridades se han visto obligadas a activar la alerta naranja en ocho departamentos, después de que las altas temperaturas se hayan cobrado “siete muertes”, entre ellas, “cinco ahogamientos”, según informó la portavoz del gobierno este martes, Maud Bregeon.

"Se han registrado siete muertes directa o indirectamente relacionadas con el calor, incluyendo al menos cinco ahogamientos, así como fallecimientos relacionados con el calor extremo durante eventos deportivos", informó Bregeon durante una entrevista en TF1. Sobre esta última muerte, se trata de una mujer que se encontraba realizando una prueba deportiva de 'Hyrox' en Lyon.

Ante el riesgo, el Ministerio de Deportes francés no descarta interrumpir eventos deportivos durante esta semana, en la que se prevé que los termómetros sigan subiendo hasta alcanzar los 39º en Burdeos, los 35º en París y en zonas como Nantes o Brest, los 34º. Por ello, el nivel de alerta naranja se mantendrá durante los próximos días en Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée y Loire-Atlantique. Otros veinte departamentos también permanecerán en alerta amarilla, en la mitad occidental del país, incluído París y sus suburbios interiores, Ródano e Isère. "Al final de la noche, las temperaturas suelen superar los 20 °C en la costa oeste del país, con valores cercanos a los 25 °C en el extremo de Bretaña y la costa vasca", alertan desde Meteo-France.

Los colegios también sufren el sofoco. A las puertas de final de curso, el Ministerio de Educación Nacional envió “instrucciones operativas” a directores de centros educativos y jefes de instituciones para adaptar los centros educativos a esta situación, obligando a priorizar el uso de aulas con sombra, mantener las persianas cerradas y permitir que los alumnos salgan de las aulas para beber agua. Además, en las mismas directrices se insta a las escuelas, institutos y centros de bachillerato, a reducir o cancelar las actividades físicas y las salidas durante las horas de mayor calor.

Golpe de calor en los trenes

La ola de calor también ha afectado a las líneas de tren, provocando este lunes incidencias en el recorrido entre París y Niza. Durante el recorrido, algunos pasajeros quedaron atrapados en las vías durante casi 4 horas. Los vagones no estaban climatizados, por lo que los pasajeros tuvieron que abandonar el tren para poder respirar. “Ahí dentro es un auténtico horno”, criticaba un joven en redes sociales.

Las autoridades francesas ya han mostrado su preocupación por este fenómeno, y el primer ministro comunicó que el próximo jueves presidirá una reunión interministerial para abordar la preparación de los servicios estatales para hacer frente a la actual ola de calor.

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Según los expertos del país, el responsable de esta situación es una cúpula de calor procedente del norte de África que actualmente cubre gran parte de Europa Occidental, provocando estas temperaturas excepcionalmente altas para el mes de mayo que ya baten todos los récords de registros.