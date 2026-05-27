El embajador de EEUU defiende las críticas de Trump a España: "No es nada contra el pueblo español; es contra el Gobierno"

En su primera comparecencia pública con preguntas desde que llegó a Madrid el 16 de febrero, el embajador de Estados Unidos ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha pedido que aumente el gasto "en defensa" hasta el 5% del PIB. Benjamín León Jr. ha situado esa misión como la primera de sus cuatro prioridades como enviado de Donald Trump a España. Las otras tres son defender los intereses los estadounidenses que viven en nuestro país, fomentar la relación común y la estabilidad en Latinoamérica, y la defensa de una posición de seguridad respecto a China, sobre la que ha advertido a España de los riesgos que supone la tecnología de Huawei.

"Reconozco el compromiso de España de alcanzar el 2% del PIB de gasto en defensa que se acordó en 2014. Pero hoy nos enfrentamos a amenazas mayores. El presidente Trump ha dejado claro que nuestra seguridad requiere un mayor grado de compromiso: alcanzar un 5% de gasto en defensa [y seguridad] acordado en La Haya en junio de 2025 por todos los miembros de la OTAN", ha dicho León. "Porque la paz no se mantiene sola. La libertad requiere fortaleza, y la fortaleza requiere preparación. Vivimos tiempos peligrosos. Europa debe estar preparada para defenderse. Estados Unidos estará a su lado. Juntos garantizaremos la seguridad del mundo democrático".

El presidente Sánchez firmó el comunicado conjunto de aquella cumbre, pero también una carta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutten, en la que advertía de que no llegaría a ese porcentaje.

León ha sido duro con Sánchez. A la pregunta de si es viable una invitación de Washington al presidente español para visitar la Casa Blanca o a la inversa, el embajador ha lanzado una crítica velada a Moncloa: "Si el presidente de España no me ha invitado a mí, no creo que esté invitando a Trump. El presidente está frustrado con la posición de España sobre el gasto del 5% en defensa", ha dicho.

Previamente, ha ahondado en esa "frustración" del líder estadounidense con Sánchez. "Trump siempre ha dicho al final de sus comentarios sobre España que lo más lindo y positivo que tiene España son los españoles. No es nada contra el pueblo español, es contra el Gobierno, esa frustración", ha subrayado. "Y creo que tiene razón".

España, país hermano de Estados Unidos

León Jr. se ha referido a la histórica relación especial entre España y Estados Unidos. Este 4 de julio se celebran 250 años de la declaración de independencia de Estados Unidos. "Bernardo de Galvez [militar y ex virrey de Nueva España] y las fuerzas españolas combatieron junto a las tropas patriotas estadounidenses, en el Golfo y en el Misisipi", ha recordado el embajador. "Cuando nuestra joven nación luchaba por sobrevivir, España estuvo ahí. Los estadounidenses no lo olvidamos, y yo personalmente tampoco".

León Jr. también ha aprovechado su comparecencia para advertir a España sobre los riesgos que representa China, país al que el presidente Pedro Sánchez ha ido en cuatro ocasiones en los últimos años.

ESPAÑA EEUU.- Josu Jon Imaz (d), presidente del Patronato de la Fundación Consejo España–EE.UU. y consejero delegado de Repsol, saluda a Mavileibys Campa (i), esposa dele mbajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr. (c) / Chema Moya / EFE

"China busca dominar tecnologías críticas, utiliza prácticas comerciales desleales y coerción económica para ampliar su alianza estratégica", ha advertido. "Eso representa riesgos reales para nuestras cadenas de suministros, seguridad… EEUU y Europa deben proteger su investigación, su propiedad intelectual y sus valores democráticos. No podemos hipotecar nuestra seguridad por beneficios a corto plazo".

El presidente Donald Trump realizó hace dos semanas una visita a Pekín, donde fue recibido y agasajado por su homólogo Xi Jinping y que sirvió para prorrogar la tregua en la guerra comercial entre ambos países, pero que dejó pocos acuerdos concretos.

Ha pedido que España "tenga cuidado de mantener a China fuera de las áreas críticas". Ha apuntado que Huawei tiene contratos para mantener la seguridad de documentos de la administración, lo que ve como un problema de seguridad.

"Las alianzas se renuevan"

Benjamín León Jr. es un empresario cubanoamericano nacido en Oriente, Cuba, en 1944, y emigrado a Miami en 1961, con 16 años. En su comparecencia en el Nueva Economía Fórum de este miércoles, también ha destacado que tanto él como su esposa tienen ascendencia española, en concreto de las Islas Canarias. Ha asegurado que llegó a Miami "con 16 años y cinco dólares en el bolsillo", huyendo de Cuba. Se hizo millonario en el sector sanitario en Florida, tras fundar Leon Medical Centers en 1996.

El embajador y empresario ha fijado como su cuarta prioridad la relación con Latinoamérica. "España y Estados Unidos comparten lazos únicos con Latinoamérica: historia, idioma, cultura y el compromiso de defender la prosperidad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", ha subrayado. "Trabajando juntos podemos generar un impacto mucho mayor [...] Las alianzas se renuevan. Estoy convencido de que lo mejor de la alianza de EEUU y España no pertenece solo al pasado. Lo mejor está por escribirse", ha concluido.

Noticias relacionadas

No ha querido abordar la posible intervención militar de Estados Unidos en Cuba, pero sí ha descrito cómo se hará llegar el fondo humanitario de 100 millones de dólares en ayuda al pueblo cubano, que será gestionado por la Iglesia para evitar que lo use el régimen.