La UE busca reforzar su papel como actor humanitario en pleno repliegue global de ayuda

En un contexto en el que las necesidades de ayuda humanitaria han alcanzado cotas sin precedentes, y el mundo reduce su asistencia dejando a más de la mitad de las personas sin amparo, la Comisión Europea ha presentado este miércoles una nueva estrategia con la que espera reforzar el papel de la Unión Europea.

Más de 239 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, ocho veces más que hace 20 años. Sin embargo, la financiación de ayuda está en mínimos también históricos, "dejando sin apoyo vital" a casi la mitad de estas personas. "La magnitud de las necesidades humanitarias exige una revolución en nuestro sistema", ha dicho la comisaria para la gestión de crisis, Hadja Lahbib, durante una rueda de prensa, "una situación sin precedentes que exige una respuesta sin precedentes".

La Comisión no ha presentado nuevas cifras, sino una estrategia con la que espera ser más eficiente, más rápida y garantizar que la ayuda llega a quienes más la necesitan. Un trabajo que Bruselas está haciendo en paralelo con otras organizaciones internacionales como las Naciones Unidas.

Mejorar el acceso

"Debemos proteger el acceso humanitario. La ayuda debe llegar a las personas que la necesitan con urgencia. Sin obstáculos. Sin excepciones", ha dicho Lahbib. "Eso significa defender el derecho internacional humanitario, sin importar dónde se encuentre amenazado. Y utilizar el peso político de Europa para abrir puertas cuando la ayuda está bloqueada y los civiles están atrapados", ha añadido.

En este sentido, la comisaria ha asegurado que el objetivo es hacer de la "diplomacia humanitaria" parte central de la política exterior comunitaria. Un trabajo que Lahbib cuenta con hacer mano a mano con la alta representante del bloque para la política exterior, Kaja Kallas. El objetivo es garantizar el acceso seguro de los trabajadores humanitarios y que la ayuda llegue a quienes más la necesiten.

"En muchas crisis, es el único canal que permanece abierto cuando el diálogo político se ha roto", ha reconocido la comisaria. También que esto a veces pasa por tener conversaciones incómodas con actores incómodos como los talibanes en Afganistán, o los rebeldes del M23 en República Democrática del Congo.

Esa diplomacia, a veces, no es suficiente. En julio del pasado año, la UE logró un acuerdo con Israel. El Gobierno de Binyamín Netanyahu permitiría la llegada de ayuda a Gaza para evitar una hambruna. A cambio, el bloque frenó las sanciones por las violaciones del derecho internacional en la Franja. Un año después, la situación en Gaza sigue siendo desastrosa, pero sigue sin haber sanciones contra Israel.

Protección a los trabajadores humanitarios

Según cifras de la ONU, en los últimos tres años más de 1.000 trabajadores humanitarios han sido asesinados mientras hacían su trabajo. Más de la mitad, 560, perecieron en Gaza: Otros conflictos particularmente peligrosos son Sudán, donde 130 han perdido la vida, Sudán del Sur, donde la cifra llega a 60, y Ucrania y República Democrática del Congo con 25 muertos respectivamente.

La UE ha reconocido que la violencia contra los trabajadores humanitarios "ha alcanzado niveles sin precedentes". La Comisión ha lanzado un programa para aumentar el apoyo financiero y técnico, con entrenamiento especializado, en particular para los trabajadores locales. El objetivo es reducir riesgos en el desempeño de su trabajo, para sí mismos y los civiles a los que atienden.

Más coordinación, menos costes

Por otro lado, Lahbib ha incidido en la necesidad de mejorar la coordinación no solo con otras organizaciones sino con el propio servicio de acción exterior del bloque o con los gobiernos europeos. Esto implica "hablar con una sola voz", ha dicho, "transmitir mensajes comunes y emprender acciones conjuntas en contextos donde se viola el derecho internacional humanitario".

Pero esa coordinación también es necesaria para ahorrar costes. Con cada vez más necesidades y menos dinero, cada euro cuenta. "Estamos reformando las cadenas de suministro humanitarias. La logística representa entre el 60% y el 80% del gasto humanitario total. Necesitamos reducir el despilfarro y ahorrar dinero", ha explicado la comisaria.

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"Actualmente, la mayoría de las organizaciones utilizan su propio transporte, sus propios almacenes y sus propios proveedores. Esa duplicación cuesta vidas y dinero", ha dicho Lahbib. La comisaria ha explicado que la Comisión abogará por compras conjuntas, compartir almacenes e incluso transporte para reducir costes, algo que el bloque ya ha probado para hacer frente a crisis como en el caso del huracán Melissa en Jamaica.