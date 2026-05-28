EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Cuba acusa a Rubio de ser "uno de los artífices" del "extremo endurecimiento" del bloqueo contra la isla

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha arremetido este martes contra el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificándolo como "uno de los artífices del extremo endurecimiento" que padece la isla "en todos los ámbitos", en alusión al bloqueo y las crecientes presiones sobre La Habana, como la acusación contra el expresidente Raúl Castro.

"El secretario de Estado (de Estados Unidos) es uno de los principales artífices de la amenaza militar contra Cuba, del bloqueo energético y total del suministro de combustible a Cuba", ha subrayado el ministro caribeño en una entrevista con la cadena Fox en la cual ha recalcado que Rubio ha sido "uno de los artífices del extremo endurecimiento del bloqueo contra el país en todos los ámbitos".