Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ataca con drones una terminal portuaria y una refinería en el sur de Rusia

Ucrania atacó este miércoles con drones la terminal portuaria de la ciudad de Tuapsé, a orillas del mar Negro, provocando un incendio en la refinería local, según informaron las autoridades locales.

"En el distrito municipal de Tuapsé fragmentos de un dron cayeron en el territorio de la terminal portuaria. No hubo víctimas. Debido a la caída de los fragmentos se desató un incendio que fue sofocado rápidamente", indicaron en Telegram.