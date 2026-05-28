París y otros 16 departamentos de Francia pasan a alerta naranja por la ola de calor

La ola de calor que vive Francia parece que no va a tener un final tan rápido como algunos pensaban. Después de varios días alcanzando temperaturas récord, Meteo-France ha decidido este jueves elevar la alerta naranja en 17 departamentos, incluído París, después de que el calor se haya cobrado al menos siete víctimas por el momento, según informó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

A las 10.00 horas del jueves, algunas zonas de la capital francesa ya rozaban los 30 grados, y en Fitou, en la región de Aude, el termómetro marcaba 34 grados. En Burdeos y Beziers, los termómetros volverán a alcanzar este jueves los 37-39º, como ya sucedió el día anterior. Según los expertos de meteorología del país, la ola de calor empezará a remitir el domingo, mientras tanto, piden a la población permanecer "vigilantes". La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist insistió en mantener las medidas de precaución, como "beber agua" y "comer ligero, pero sin dejar de comer".

En un país en el que los sistemas de climatización no están a la orden del día en muchas zonas, la ministra argumentó que "los edificios deben adaptarse" y que la “sociedad francesa debe ser proactiva” ante estas "olas de calor emergentes".

Restricciones de tráfico en París

Ante un episodio récord de temperaturaRestricciones de tráfico en París s para el mes de mayo, el primer ministro ha organizado para este jueves una consejo extraordinario interministerial, en el que se reunirá con 11 ministros para evaluar esta situación. Según informó el equipo del primer ministro a la cadena francesa BFMTV, este encuentro "permitirá trabajar en un plan de resistencia a largo plazo, que se extenderá hasta septiembre, para anticiparnos a eventos como incendios forestales".

Desde el Palacio de Matignon insistieron en que "las olas de calor comienzan cada vez más temprano, por lo que el país debe estar preparado para afrontarlas". La prefectura de la policía de París ha anunciado restricciones de tráfico en la región de Île-de-France a partir de este mediodía hasta la noche del sábado. "Solo los vehículos con la pegatina Crit'Air de clase 0, 1 o 2 estarán autorizados a circular" dentro del área delimitada por la autopista A86, especificó la prefectura. Los límites de velocidad se reducirán en 20 kilómetros por hora en los tramos de autopista normalmente limitados a 130, 110 o 90 kilómetros cuadrados, y a 70 kilómetros cuadrados en las carreteras nacionales y departamentales normalmente limitadas a 80 o 90 kilómetros por hora.

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Además, los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas también deberán desviarse por la circunvalación de París para evitar entrar en la zona urbana, tal y como indicó la prefectura de policía.