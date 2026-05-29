Espacio
Un cohete de la empresa aeroespacial de Jeff Bezos explota tras una "anomalía" durante una prueba en Florida
Blue Origin confirma que no hay heridos tras la explosión de New Glenn, un cohete "gigante y reutilizable", durante una prueba estática en cabo Cañaveral
EP
Un cohete perteneciente a la empresa aeroespacial del magnate Jeff Bezos, Blue Origin, ha sufrido una explosión mientras se realizaba una prueba en una plataforma de lanzamiento en el cabo Cañaveral, perteneciente al estado de Florida, en el sureste estadounidense.
"Se ha producido una anomalía durante la prueba de encendido estático de hoy", ha indicado la empresa en un mensaje publicado en redes en el cual ha aseverado que "se ha comprobado que todo el personal se encuentra a salvo".
Por su parte, Bezos ha indicado que, pese a que "es demasiado pronto" para conocer la causa de lo ocurrido, ya se está trabajando en aras de averiguarlo. "Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar. Vale la pena", ha zanjado Bezos con relación a este suceso ocurrido en el cabo Cañaveral, zona considerada como uno de los principales centros para las actividades espaciales norteamericanas.
Concretamente, se trata del New Glenn, un cohete "gigante y reutilizable" diseñado por la empresa Blue Origin, la cual anunció recientemente sus planes de reanudar los vuelos, después de que un fallo registrado durante el tercer vuelo del cohete provocara la apertura de una investigación por parte de la Administración Federal de Aviación.
Conocidos los hechos, el director de la NASA, Jared Isaacman, ha señalado en un mensaje en redes que "los vuelos espaciales no perdonan" y que "desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de gran tonelaje es extraordinariamente difícil". Por ello, se ha comprometido a colaborar con sus "socios" para "apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar las repercusiones a corto plazo en las misiones y volver a lanzar cohetes".
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