Epidemia
Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola
El riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo
AFP
Autoridades de salud de Brasil investigan dos casos sospechosos de ébola en las ciudades de Sao Paulo y Rio de Janeiro, anunciaron los gobiernos estatales.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, "presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso" de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está "en aislamiento" por precaución en un instituto de infectología especializado pero los exámenes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Rio de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda "con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea". La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y "el caso sigue en investigación".
La República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes. La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA). El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
"La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo", apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
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