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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza varios ataques de "autodefensa" contra Irán
La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber respondido a la ofensiva de EEUU atacando una base aérea
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Muere un soldado israelí en Líbano
Un soldado de 20 años murió "en combate" en el sur de Líbano, confirmó este lunes el Ejército israelí, con lo que aumentan a 26 los militares fallecidos desde marzo por fuego de Hizbulá o por accidentes técnicos. En Líbano, el número total de fallecidos supera los 3.400 desde el 2 de marzo, en un momento de nueva escalada pese al presunto alto el fuego existente entre ambos países, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio Salud Pública libanés.
Kuwait alerta de misiles y drones hostiles en medio de los intercambios de ataques entre Irán y EEUU
El Ejército de Kuwait ha afirmado este lunes estar "respondiendo a amenazas de misiles y drones" hostiles y ha exhortado a la población "a seguir las instrucciones de seguridad" de las autoridades, tras una última semana en la que el país habría sido diana de dos ataques iraníes contra bases estadounidenses. "Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo a amenazas de misiles y drones", reza un breve comunicado difundido en redes por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait. En la nota, el órgano castrense ha asegurado a sus ciudadanos que "cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea" e insta a la población a "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".
La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber respondido a la ofensiva de EEUU atacando una base aérea
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) dijo este lunes que respondió a una ofensiva de EEUU contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense. "Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik, en la provincia de Hormozgán, hace una hora, cazas de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea desde la que se originó dicha agresión", señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al mismo. El texto no especifica dónde está la base estadounidense y añade que "los objetivos previstos fueron destruidos".
Estados Unidos lanza varios ataques de "autodefensa" contra Irán
Estados Unidos anunció este lunes que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana, en respuesta a "acciones agresivas" del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales, mientras continúan las negociaciones entre las partes para poner fin al conflicto. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) difundió en X que llevó a cabo "ataques calculados y deliberados" de "autodefensa" contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm el sábado y el domingo. El anuncio se produce mientras Washington y Teherán negocian -con mediación de Pakistán- un plan de paz para acabar con la guerra.
Trump subraya que su propuesta para Irán tiene exigencias concretas sobre el programa atómico
El presidente de EEUU, Donald Trump, subrayó este domingo que su propuesta para un plan de paz con Irán incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, una afirmación que llega después de que medios estadounidenses informaran que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador en el que llevan semanas trabajando Washington y Teherán. "CNN, la cadena de noticias falsas, afirmó hoy, como de costumbre, que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de armas nucleares, cuando en realidad establece, muy claramente, que Irán no tendrá armas nucleares. A continuación, profundiza extensamente en otros aspectos relacionados con las armas nucleares. De hecho, de eso trata la mayor parte del acuerdo", afirmó Trump en un breve mensaje en su red Truth Social.
La ONU celebra este lunes una sesión por la ofensiva israelí en Líbano
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, tras solicitarlo Francia, según confirmó la ONU a EFE este domingo.
El órgano de Naciones Unidas se reunirá de nuevo para hablar de la situación en Oriente Medio, pese a que ya tenía convocada una sesión sobre 'las amenazas a la paz y la seguridad internacional', tras denunciar Rumanía que drones rusos han cruzado su espacio aéreo.
El total de muertos en Líbano supera los 3.400 desde el inicio de la ofensiva israelí
El número total de muertos en el Líbano subió este domingo a 3.412 desde que comenzó la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, 41 más que los registrados el sábado, en un momento de nueva escalada y pese al alto el fuego entre ambos países, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio Salud Pública libanés.
La cifra de heridos asciende a 10.269, según indicó dicho organismo en un comunicado recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).
Israel mata a un joven palestino cerca de la barrera de separación con Cisjordania ocupada
Las autoridades israelíes mataron este domingo a un joven palestino en la ciudad de Al Ram, cerca de la barrera de separación entre Cisjordania y Jerusalén Este ocupados, según un comunicado del Ministerio de Sanidad palestino.
El texto detalla que la víctima, un hombre de 26 años llamado Imad Harún Mahmud Ishtayeh, recibió un disparo con munición real en el muslo.
Israel mata a 33 gazatíes en una escalada de ataques durante la festividad musulmana
El Ejército israelí mató a 33 gazatíes e hirió a más de 130 en una escalada de ataques contra la Franja palestina en 96 horas, desde el inicio de la festividad musulmana del Aíd al Adha el miércoles hasta el final de sábado, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. Con sus muertes, según informó este domingo el Ministerio en un comunicado, ya son 930 los palestinos fallecidos y más de 2.800 los heridos por fuego israelí desde la entrada en vigor del actual alto el fuego, el pasado 10 de octubre. Ayer sábado, el jefe del Departamento de Anestesia del Hospital Yafa, Jamal Abu Aoun, murió en un ataque israelí contra un puesto policial y otras dos personas resultaron heridas, según una fuente del Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah (centro).
Israel toma el estratégico castillo de Beaufort e intensifica ataques en el sur del Líbano
El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días, y ataques contra "infraestructura de Hizbulá" en la ciudad costera libanesa de Tiro y en "más zonas adicionales" del sur del país. "La operación comenzó hace varios días, durante los cuales un importante número de tropas terrestres de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) comenzaron operaciones defensivas para expandir la Línea de Defensa Avanzada", recoge el comunicado del Ejército, para justificar la invasión de más territorio. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la ocupación del castillo de Beaufort, tomada la pasada noche por el Ejército, supone un "hito crucial" y un "cambio radical en la política" que Israel lleva a cabo en el país vecino. "Hemos superado la barrera del miedo", añadió Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina, donde informó de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de "consolidar y extender" el control israelí "sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá", sin dar detalles de esos sitios.
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