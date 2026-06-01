Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Drones ucranianos alcanzan una refinería de petróleo rusa y Moscú ataca Cherníguiv y Sumi

Un ataque de drones ucranianos golpeó anoche una refinería de petróleo en Sarátov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú, mientras Ucrania neutralizó 212 drones rusos la pasada madrugada si bien se registraron impactos en once lugares, incluida la región norteña de Cherníguiv, donde falleció una persona, y la provincia nororiental de Sumi, donde Rusia volvió a atacar infraestructura civil en la misma localidad que la víspera. El gobernador de la región rusa de Sarátov, Román Busarguin señaló a traves de Telegram que "según informes preliminares, se han producido daños en infraestructura civil. Todos los servicios pertinentes se encuentran en el lugar. No hay víctimas, al menos por el momento". Otros canales de Telegram difundieron imágenes del incendio en la refinería, en la que se aprecian al menos cuatro columnas de humo en distintos puntos del territorio de la empresa. Por otro lado, la Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte diario de que Rusia lanzó en total 229 drones de ataque tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros de señuelo desde territorio ruso y la ocupada península de Crimea, de los que las defensas antiaéreas lograron derribar 212, pero 14 impactaron en once lugares y fragmentos de drones neutralizados en cinco.