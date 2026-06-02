Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

EEUU evalúa expansión del despliegue de armas nucleares en Europa, según Financial Times

Estados Unidos evalúa la posibilidad de desplegar armas nucleares en países europeos miembros de la OTAN, como medida para tranquilizar a sus aliados y demostrar que la reducción del apoyo militar convencional no debilita las garantías de seguridad, revela este martes el Financial Times (FT). Según pudo saber el FT de tres personas familiarizadas con esta medida, funcionarios de EEUU han manifestado su disposición a realizar despliegues adicionales más allá de los países que actualmente albergan bombarderos con capacidad nuclear.

Estas conversaciones, de carácter altamente confidencial y que podrían no conllevar cambios en los acuerdos de reparto nuclear, se producen en medio de la creciente preocupación en Europa por las medidas de Donald Trump para retirar tropas estadounidenses y sistemas de armas críticos del continente, dice el periódico