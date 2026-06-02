Trump nombra al jefe de una agencia federal de vivienda como director interino de inteligencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró este martes al director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, un estrecho aliado que también dirige a los gigantes de la refinanciación Fannie Mae y Freddie Mac, como director interino de Inteligencia Nacional. "William tiene una amplia experiencia gestionando los asuntos más delicados en Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, y agregó que Pulte seguiría desempeñando sus funciones relacionadas con la vivienda.

Pulte sustituye a Tulsi Gabbard, que dimitió del cargo a finales de mayo después de que su nombramiento, en febrero de 2025, ya levantara polvareda. Estos poco más de 15 meses en el cargo han estado marcados por la diferencia de posicionamiento de Gabbard y Trump con respecto a la guerra contra Irán.

Pulte seguiría desempeñando sus funciones relacionadas con la vivienda. Pulte, de 38 años, es conocido por su defensa acérrima de Trump, incluso con ataques públicos hacia sus detractores, lo que le ha valido el sobrenombre en algunos medios locales de "perro de presa" del presidente.

El apodo de Pulte ya le precede como personaje polémico. La decisión de su nombramiento tiene una dimensión institucional de elevado calado. El director de Inteligencia Nacional ocupa un puesto de Gabinete que requiere confirmación del Senado cuando se designa de forma permanente. Al elegir a Pulte en calidad interina, Trump evita por ahora ese proceso legislativo.

No queda claro de inmediato si Pulte será la opción permanente de Trump para dirigir inteligencia. Por ahora, el nombramiento cubre la transición tras la salida anunciada de Gabbard y deja abierta un nombramiento para Washington en el futuro.

Pulte dirige la FHFA desde marzo de 2025. El Senado lo confirmó entonces con una votación de 56 a 43, un resultado que mostró apoyo republicano y también algunos respaldos demócratas. Tres senadores demócratas votaron a favor de su nominación. Fueron Angela Alsobrooks, de Maryland; Ruben Gallego, de Arizona; y Elissa Slotkin, de Michigan. Durante su gestión al frente de la FHFA, Pulte mostró afinidad con Trump al cargar contra sus enemigos políticos desde su cargo. Ese estilo ha contribuido a auparle a posiciones de más responsabilidad. En marzo, Pulte hizo dos remisiones penales contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Alegó fraude de seguros, varios meses después de que el Departamento de Justicia de Trump no lograra procesarla por tercera vez. El abogado de James, Abbe D. Lowell, rechazó esas acusaciones. En mayo de 2025, Pulte también envió una remisión penal al Departamento de Justicia contra el senador Adam Schiff, demócrata de California. Schiff era otro demócrata contra quien Trump había tenido conflictos. La investigación sobre acusaciones de fraude hipotecario contra Schiff terminó estancada. Schiff negó esas acusaciones.

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Los demócratas, por su parte, también intentaron tomar medidas contra Pulte. En septiembre de 2025, legisladores demócratas de la Cámara de Representantes pidieron a un inspector general investigar al funcionario. La solicitud se relacionó con acusaciones de fraude hipotecario que Pulte hizo contra Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal. Cook negó esas acusaciones. En noviembre de 2025, el entonces representante Eric Swalwell, demócrata de California, demandó a Pulte. Alegó que el funcionario usó su cargo para "inventar acusaciones fantasiosas de fraude hipotecario" contra él. Swalwell renunció recientemente al Congreso tras acusaciones de conducta sexual indebida en su contra. Él también negó esas acusaciones.