IA, chips y centros de datos "soberanos": La Comisión Europea presenta la estrategia para reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y China

Europa sueña con convertirse en un continente líder en inteligencia artificial. Con esa misión en mente, la Comisión Europea ha presentado finalmente este miércoles el Paquete de Soberanía Tecnológica Europea, una batería de medidas destinadas a reforzar la autonomía digital comunitaria y reducir así la dependencia tecnológica de Estados Unidos y China en áreas tan estratégicas como la IA, los chips o la computación en la nube.

"No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que mantienen en funcionamiento nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios. Se trata de proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestros intereses y tomar nuestras propias decisiones", ha declarado presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado. "Europa cuenta con el talento, la excelencia en investigación, la base industrial y el mercado único. Juntos, debemos convertir estas fortalezas en soberanía tecnológica".

La renovada apuesta de la Unión Europea por la soberanía tecnológica responde, en parte, al creciente temor a que EEUU y su presidente, Donald Trump, puedan utilizar la dependencia estructural que las capitales europeas tienen de la tecnología de Silicon Valley como arma de presión con la que imponer sus objetivos políticos.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica de la Comisión, ha arrancado el acto de presentación de esta ambiciosa medida recalcando que "no se trata de proteccionismo", unas palabras dirigidas a calmar a la Casa Blanca, que ha amenazado con torpedear el acuerdo comercial entre ambos bloques si sus empresas se ven perjudicadas.

IA soberana

La ambiciosa estrategia de Bruselas se sustenta sobre dos propuestas legislativas. Por un lado, la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, una iniciativa que aspira a triplicar la capacidad de los centros de datos en Europa en los próximos cinco a siete años. Para ello, simplificará las normas para agilizar el despliegue de estas infraestructuras, "centrándose en instalaciones altamente sostenibles e innovadoras".

Centro de datos de Amazon Web Services en El Burgo de Ebro. / Jaime Galindo

La Comisión también introducirá un marco único para evaluar el grado de soberanía de los proveedores de nube e IA. Actualmente, cerca del 70% del mercado europeo del cloud —la infraestructura que mantiene Internet en marcha— está en manos de Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud.

Los tres gigantes estadounidenses ofrecen servicios de nube que almacenan los datos europeos en centros ubicados en la UE. Aun así, la ley CLOUD adoptada por EEUU en 2018 permite a las fuerzas del orden estadounidenses solicitar a las empresas del país que entreguen la información que gestionan, aunque estén en cualquier parte del mundo. Esa posibilidad despierta recelos en los 27.

¿Servirá la ley para excluirlos gradualmente? Por ahora, el comunicado compartido desde el Ejecutivo comunitario señala que se "mantendrá la mayor parte de nuestro mercado abierto a socios con ideas afines".

El giro de Bruselas beneficiará a actores tecnológicos europeos de nube como la francesa Scaleway, la suiza Exoscale o la alemana Stackit y a alternativas europeas de IA como la francesa Mistral AI, la alemana Aleph Alpha o la española Multiverse Computing.

Chips europeos

La ambiciosa estrategia de Bruselas se sustenta sobre dos propuestas legislativas. Por otro lado está la Ley de chips 2.0, una actualización de la normativa vigente desde 2023 que pretende favorecer la fabricación nacional de semiconductores, vitales para el funcionamiento de todo producto electrónico, mediante una inyección de capital a gran escala.

Actualmente, casi el 80% de los proveedores de chips de los que la UE depende se encuentran en Taiwán, China y otras regiones de Asia Oriental, una deslocalización de esos componentes que "define los límites de la vulnerabilidad de la UE y su dependencia de consideraciones geopolíticas", según advierte un informe de 2023. Europa tiene una cuota de mercado global en la producción de semiconductores inferior al 9%.

Un ejemplo de 'Sargantana', la nueva generación de chips de código abierto desarrollados en Barcelona. / BSC-CNS

La vulnerabilidad "crítica" que supone depender de terceros países para la producción avanzada y el diseño de chips se ha acentuado con la carrera por el dominio de la IA generativa. El frenesí inversor en grandes modelos de lenguaje (LLMs) como los que dan 'vida' a ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek o Grok está tensando la cadena de suministro mundial y encareciendo el acceso a los semiconductores.

Bruselas aspira a hacer florecer el ecosistema europeo de chips con medidas que acelerarán la concesión de permisos, "profundizará la cooperación entre socios" y hará de puente entre los fabricantes de la UE y clientes que demandan estos componentes electrónicos.

Digitalización energética

Para reforzar su apuesta por la autonomía digital, la Comisión también ha presentado otras dos medidas. Por un lado, la Estrategia de Código Abierto, que promoverá el desarrollo de tecnologías públicas y transparentes mediante la inversión, su adopción en las administraciones públicas y el apoyo a start-ups que fomenten ese modelo de descentralización. Europa cuenta con más de tres millones de colaboradores de código abierto.

Barcelona puede ser un referente en esa estrategia. Y es que la capital catalana es la primera ciudad del mundo que suscribe públicamente los Principios de Código Abierto de las Naciones Unidas. Además, el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha desarrollado el chip de código abierto más avanzado de Europa.

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Por otro lado, Bruselas también ha presentado la llamada Hoja de Ruta Estratégica para la Digitalización y la IA en el Sector Energético, que aboga por el uso de la tecnología para hacer que el sistema energético europeo "sea más eficiente". La Comisión promete que esa directriz acelerará el despliegue de soluciones digitales que permitan a los consumidores tener un mayor control sobre su consumo energético y reducir sus facturas, y que "garantizará que los centros de datos se integren en nuestro sistema energético de manera sostenible y transparente".