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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La oposición venezolana plantea una negociación con el chavismo y EEUU para restaurar la democracia
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Trump sigue amenazando a México con tomar el control si "no hace su trabajo" con el narcotráfico.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Estados Unidos ataca otra lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes
Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra una lancha, supuestamente ligada al narcotráfico, que transitaba en aguas internacionales del Pacífico y confirmaron la muerte de los dos tripulantes de la nave. De acuerdo con el Comando Sur, la operación forma parte del plan "Lanza del Sur" y publicaron, en su cuenta oficial de X, el vídeo del momento en el que la lancha es alcanzada por un proyectil a alta velocidad.
Los dos tripulantes que murieron durante el operativo se suman a los más de 200 acumulados, en un periodo de casi 10 meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, desde que inició el plan en agosto de 2025.
La ONG venezolana Foro Penal anuncia la liberación de 29 trabajadores de empresa de minería
La ONG venezolana Foro Penal informó este miércoles que 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven -corporación mixta entre la estatal minera venezolana Minerven y la empresa turca Marilyns Proje Yatirim- fueron liberados, despiués de pasar un año y dos meses detenidos, acusados de cuatro delitos, entre ellos tráfico de material estratégico.
Abel Gilbert
Visita Venezuela la principal autoridad militar de Estados Unidos
La visita no podía ser más simbólica. A cinco meses de la operación militar que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro, un Boeing C-32A aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía y de su interior descendió nada menos que el general Dan Caine, la principal autoridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Caine llegó procedente de la Base Aérea de Andrews, en Maryland, y de inmediato suscitó expectativa. La presencia del militar norteamericano de alto rango coincide además con un hecho que tampoco pasó inadvertido: la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez no se encontraba en Venezuela para recibir a Caine en la que no será seguramente su única visita al país sudamericano. Rodríguez fue a la India en visita oficial. Según el comunicado oficial de la embajada de EEUU en Caraca, el general ha participado de discusiones bilaterales con líderes del Gobierno provisional e hizo acto de presencia en la Unidad de Seguridad de Marines en la sede diplomática.
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Las cuatro mayores hoteleras en Cuba dejan total o parcialmente la isla en una semana
La salida parcial de Cuba de la hotelera española Meliá, la mayor operadora extranjera en el sector, es el cuarto anuncio de este tipo en apenas una semana, tras las decisiones de la también española Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipielago International.
Estos movimientos, con consecuencias económicas tanto para las cadenas como para Cuba, están directamente ligados con la orden ejecutiva estadounidense del 1 de mayo que preveía sanciones para las personas y empresas que mantuviesen negocios con el Estado cubano y la sanción una semana después al conglomerado empresarial del Ejército cubano, Gaesa.
Meliá anunció que deja de operar y comercializar "de forma inmediata" 15 de los 35 hoteles a su cargo en Cuba (todos los establecimientos son de propiedad estatal en la isla, pero muchos son gestionados por cadenas internacionales), alegando "circunstancias sobrevenidas ajenas" ligadas al "contexto geopolítico social, legal y económico".
Visa y Mastercard dejan de operar en Cuba por las sanciones
El Banco Central de Cuba (BCC) anunció este miércoles que los servicios financieros internacionales de Visa y Mastercard dejarán de funcionar en Cuba a partir del próximo sábado para evitar las sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva de 1 de mayo de EE.UU.
El banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el exterior (cuyo nombre no fue difundido por el BCC) comunicó a la autoridad monetaria que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex (perteneciente al conglomerado empresarial del Ejército, Gaesa) para evitar las sanciones.
"Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de Mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba", indicó el BCC.
"¡Elecciones ya!", reclaman sindicatos en Venezuela ante la embajada de EE.UU. en Caracas
Más de un centenar de sindicalistas y estudiantes protestaron este miércoles frente a la Embajada de EE.UU. en Venezuela para exigir la celebración de elecciones en el país cuando se cumplen cinco meses de la captura de Nicolás Maduro y consideran que falta un mes para el "vencimiento" de la presidencia interina de Delcy Rodríguez.
Los manifestantes se movilizaron desde la plaza Brión en Chacaíto hasta la sede de la embajada estadounidense -ambas ubicadas en el este de Caracas- portando una gran bandera de Venezuela y gritando consignas como: "¡Elecciones ya!".
"Estamos exigiéndole a la embajada de los Estados Unidos (que) cumplan con el cronograma electoral, porque queremos elecciones libres y verdaderas, parlamentarias y presidenciales", dijo a la prensa, mientras marchaba, el secretario general del sindicato de la Cancillería venezolana, José Patines.
Marco Rubio pide establecer "lo antes posible" condiciones para celebrar elecciones en Venezuela
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, urgió este miércoles a establecer "lo antes posible" las condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela, incluida la creación de una nueva comisión electoral.
"Nos gustaría verla lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses (desde la captura de Nicolás Maduro), ni cinco años, ni 50 meses. Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que ese país ha pasado, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral", declaró en una audiencia ante la Cámara de Representantes.
El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que el objetivo final de la política de la Administración de Donald Trump para Venezuela es que haya "unas elecciones multipartidistas, libres y justas", aunque no ofreció una posible fecha para los comicios.
Hasta 404 presos políticos en Venezuela, 39 de ellos con nacionalidad extranjera
La ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, actualizó este miércoles la cifra de estos detenidos en el país y la situó en 404, cinco menos que los reportados el lunes de la semana pasada, y entre los que se encuentran 39 con doble nacionalidad o extranjeros.
Según cifras publicadas en X, en el país suramericano hay 369 hombres y 35 mujeres en prisión por motivos políticos.
Del total de presos políticos, 225 son civiles, entre ellos un adolescente, y 179 militares.
Tras cinco meses sin Maduro, Venezuela sigue esperando el alivio económico y político
Con un dólar que sube a diario, protestas semanales por salarios y un chavismo que retiene el control gubernamental, Venezuela cumple cinco meses sin Nicolás Maduro y una realidad que para muchos no ha cambiado, pese a la operación militar que sacó del poder al líder chavista y que en opinión de Donald Trump ha traído alegría a los venezolanos.
Tras el impacto inicial de la operación estadounidense del pasado 3 enero, los venezolanos no ven un alivio económico pese a la participación de Washington en áreas como el petróleo y la minería, mientras que el destino político del país -bajo la conducción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez- sigue siendo una incógnita.
Y aunque la flexibilización de las sanciones estadounidenses ha permitido sellar acuerdos petroleros con inversores y ha facilitado el retorno del país a organismos como el Fondo Monetario Internacional, los anuncios económicos van por un carril ajeno al bolsillo de la gente y el bienestar real sigue ausente.
El Gobierno mantiene contactos continuos con las empresas afectadas por la situación en Cuba
El Gobierno lleva a cabo un seguimiento estrecho y permanente de la situación en Cuba y mantiene contactos continuos con las empresas potencialmente afectadas, como la cadena hotelera Meliá, que ese miércoles ha anunciado que deja de operar y comercializar quince hoteles en la isla. Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, después de que la compañía Meliá Hotels International haya comunicado hoy su decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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