EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Las cuatro mayores hoteleras en Cuba dejan total o parcialmente la isla en una semana

La salida parcial de Cuba de la hotelera española Meliá, la mayor operadora extranjera en el sector, es el cuarto anuncio de este tipo en apenas una semana, tras las decisiones de la también española Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipielago International.

Estos movimientos, con consecuencias económicas tanto para las cadenas como para Cuba, están directamente ligados con la orden ejecutiva estadounidense del 1 de mayo que preveía sanciones para las personas y empresas que mantuviesen negocios con el Estado cubano y la sanción una semana después al conglomerado empresarial del Ejército cubano, Gaesa.

Meliá anunció que deja de operar y comercializar "de forma inmediata" 15 de los 35 hoteles a su cargo en Cuba (todos los establecimientos son de propiedad estatal en la isla, pero muchos son gestionados por cadenas internacionales), alegando "circunstancias sobrevenidas ajenas" ligadas al "contexto geopolítico social, legal y económico".