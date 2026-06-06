Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Hizbulá e Israel intercambian ataques tras rechazar el alto el fuego la milicia chií

El Ejército de Israel mata a tiros a un bebé de siete meses y hiere a sus padres cerca de Hebrón

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha denunciado este viernes la muerte de un bebé de siete meses por disparos de las fuerzas israelíes, que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba junto a sus padres, que también resultaron heridos, en la localidad cisjordana de Hebrón.

El Ministerio ha identificado al bebé como Sam Fahd Abú Haikal, quien ha fallecido tras sucumbir a las graves heridas causadas por los tiros de efectivos de las fuerzas israelíes contra el automóvil en el que viajaba con sus progenitores, que sufrieron heridas moderadas, en la zona de Tel Rumeida, al sur de Hebrón.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA, la familia fue trasladada al hospital después de que agentes israelíes dispararan contra ellos con munición real, hiriendo al padre en la mano y a la madre con la misma bala que atravesó la mandíbula del bebé, en su trayecto desde Belén a Hebrón.