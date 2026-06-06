Los trabajadores de Montesa Honda no podrán trabajar presencialmente tras el incendio en Santa Perpetua de la Moguda

Los trabajadores de la planta de Montesa Honda no podrán trabajar presencialmente en las instalaciones de Santa Perpètua de Mogoda, en el Vallès Occidental. El viernes un incendio calcinó totalmente la nave de almacén, de 20.000 metros cuadrados, y destruyó unas 11.000 motocicletas que se estaban preparando para entregar, así como material de repuesto. Según detalló a ACN el responsable de riesgos, Antonio Martín, aunque las llamas no afectaron a otras naves de la planta, la empresa comunicó que el recinto está totalmente cerrado, al menos, hasta el lunes. Sí que se permitirá a algunos empleados que puedan teletrabajar acceder a ellos para recoger material, como por ejemplo ordenadores.

Martín ha explicado que en estos momentos no tienen noticias oficiales de la empresa, si bien deben recibir una comunicación interna entre este sábado y el domingo. "Pronto podremos abordar la situación, sólo sabemos que el lunsolostará la empresa con vallas y que el almacén está totalmente calcinado", ha dicho.

El trabajo en este sector de la planta es totalmente imposible, pero en otros espacios, como oficinas, se ha dado permiso para acceder este fin de semana a recoger el material necesario para hacer compatible el teletrabajo. Con todo, Martín asegura que el incendio ha sido un impacto duro: "Estábamos en pleno crecimiento, teníamos proyectos a futuro, y también afectará a Montesa, porque el servicio logístico lo prestábamos nosotros", ha añadido.

Apoyo del Govern

Este mismo sábado, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha dicho que el Govern estará "al lado" de la multinacional "para restablecerse y reactivar la actividad económica". Lo ha afirmado después de visitar el espacio afectado por el fuego con el presidente de la compañía, Xavier Rafecas, y el responsable de Honda Logistics, Jesús Gallardo.

La empresa celebró que no haya habido daños personales, y informó de que ahora valorarán todos los daños materiales con "la intención de salir adelante". La empresa ha destacado, también, que los planes de emergencia funcionaron para desalojar a todo el mundo a tiempo.

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En la empresa afectada trabajaban unas 90 personas, 30 de las cuales estaban en el puesto de trabajo en el momento del incendio. En total, la empresa emplea a unos 400 empleados en el conjunto de la planta.