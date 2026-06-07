Kosovo celebran unas elecciones legislativas anticipadas sin incidentes y en calma

La votación en las elecciones legislativas anticipadas en la antigua provincia serbia de Kosovo está transcurriendo este domingo de forma pacífica, con una participación similar a la de los comicios pasados y sin que se hayan registrado, por el momento, irregularidades de importancia. Estos comicios se celebran tras una crisis constitucional provocada por la incapacidad del Parlamento para elegir un nuevo jefe del Estado después de que concluyera en abril el mandato de la presidenta saliente, Vjosa Osmani.

Según datos de la Comisión Electoral Central (KQZ), hasta las 11.00 locales, una hora más que en España, había votado el 8,45 % del electorado registrado, después de que los colegios abrieran a las 7.00. La cifra es prácticamente idéntica a la registrada en las elecciones anticipadas del 28 de diciembre del año pasado, cuando a esa misma hora había acudido a las urnas el 8,27 % de los votantes.

Los principales líderes políticos ya ejercieron su derecho al voto, entre ellos el primer ministro en funciones y principal favorito, el nacionalista Albin Kurti, líder del partido Autodeterminación. "Cuanta mayor sea la participación de los ciudadanos en las elecciones, mayor será la legitimidad de las instituciones y más sólida su estabilidad", ha dicho Kurti a los medios después de votar.

Su principal rival, la expresidenta Vjosa Osmani, que encabeza la lista electoral de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), expresó tras acudir a las urnas su deseo de que el proceso electoral transcurra con normalidad y contribuya a superar la actual crisis institucional. El candidato a primer ministro de la LDK, Lumir Abdixhiku, también valoró positivamente la jornada y deseó una gran participación.

La ausencia de encuestas durante la campaña electoral ha creado incertidumbre sobre el resultado pero se espera que el movimiento Autodeterminación de Kurti gane las elecciones debido a su clara victoria el pasado diciembre, cuando sumó el 51 % de los votos.

La LDK confía en mejorar sus resultados gracias a la participación de Osmani, que es una de las figuras más populares del país, y podría liderar un futuro gobierno si Kurti no logra ganar con suficiente margen para gobernar en solitario o con apoyos puntuales de diputados de las minorías.

El Parlamento kosovar cuenta con 120 escaños, de los cuales 20 están reservados constitucionalmente para minorías: 10 para la comunidad serbia y otros 10 para grupos como turcos, bosniacos, romaníes y otras comunidades más pequeñas.

Minoría serbia

La minoría serbia suele votar mayoritariamente a la Lista Serbia (Srpska Lista), una formación respaldada directamente por Belgrado. Kosovo, un territorio de unos dos millones de habitantes poblado por una mayoría de albaneses étnicos, declaró su independencia de Serbia en 2008, algo todavía no reconocido por Belgrado ni por otras potencias internacionales, como China y Rusia.

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Kurti, primer ministro desde 2021, ha generado tensión con EEUU y la Unión Europea (UE), los principales aliados de Kosovo, por sus medidas de mano dura para imponer la soberanía kosovar entre la minoría serbia que se concentra en el norte del territorio