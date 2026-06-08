Un informe alerta del rol creciente de las armas nucleares pese al riesgo de una escalada

El papel de las armas nucleares como instrumento de poder nacional se ha incrementado, revirtiendo décadas de esfuerzos para reducir su número y a pesar del aumento de los riesgos de escalada, advierte el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

La reconocida institución recoge que los nueve estados nucleares -Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel- continuaron con programas para modernizar y reforzar sus arsenales en 2025 y que la mayoría desplegaron nuevos sistemas con armas nucleares o con capacidad para portarlas.

Del inventario total estimado en enero pasado de 12.187 ojivas, unas 9.745 se encontraban en arsenales militares para uso potencial; 4.012 de ellas, desplegadas con misiles y aviones; y entre 2.100 y 2.200, en estado de alerta máxima en misiles balísticos.

Aumento de riesgos

"Hacer la defensa nacional y las estrategias de seguridad dependientes, o más dependientes, de las armas nucleares podría aumentar de forma significativa los riesgos", señala en el informe el SIPRI, que menciona factores como los avances tecnológicos, el colapso del control de armas y el incremento de las tensiones geopolíticas.

Desde el fin de la Guerra Fría, el desmantelamiento gradual de las ojivas retiradas por EEUU y Rusia superaba al despliegue de nuevas cabezas nucleares, pero es probable que esa tendencia se revierta en próximos años, ya que el ritmo de destrucción se ha frenado y el despliegue se ha acelerado.

Entre Rusia y Estados Unidos poseen cerca del 83 % del total de armas nucleares y, aunque el tamaño de sus arsenales nucleares parece haber permanecido estable en 2025, "ambos están implementando amplios programas de modernización que podrían aumentar el tamaño y la diversidad de estos en el futuro".

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Las estimaciones del SIPRI apuntan a que China cuenta al menos con 620 cabezas nucleares y que su arsenal crece más rápido que el de cualquier otro país. Si mantuviese ese ritmo y superase las 1.000 ojivas en 2030, esa cifra apenas supondría un tercio de los arsenales actuales de Estados Unidos y de Rusia, señala no obstante el informe.