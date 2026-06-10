Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia afirma que la oferta de Zelenski a Putin para reunirse muestra que Ucrania no quiere negociar

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha valorado este lunes que la carta abierta del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a su par ruso, Vladimir Putin, "como una señal de que no son necesarias las negociaciones.

Lavrov ha sido el último de los altos funcionarios de Moscú en reaccionar a esta misiva, en la que Zelenski llama cobarde entre líneas a Putin por, a su juicio, el "miedo" que le suscita sentarse a negociar. "Probablemente, esa no es la forma cómo actúan las personas educadas", ha dicho el jefe de la diplomacia rusa.

Así, ha afeado que una misiva que iba dirigida supuestamente a Putin haya sido enviada, "por alguna razón, a todo el mundo". "El presidente interpretó la carta como una señal de que no son necesarias las negociaciones en Ucrania", ha apuntado en una rueda de prensa conjunta con su par de Bengladesh, Khalilur Rahman.