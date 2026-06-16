El Reino Unido investiga el lanzamiento de disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el canal de la Mancha

El Reino Unido está investigando el lanzamiento de disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate británico este martes en el Canal de la Mancha. El incidente ha tenido lugar sobre las 11:40 horas a unas 20 millas náuticas al sur de la isla de Wight, según ha adelantado la agencia de noticias Press Association. La fragata Almirante Grigorovich ha lanzado los disparos tras detectar que el yate británico se acercaba a su posición, a unos 450 metros de distancia.

La embarcación rusa ha lanzado un mensaje de advertencia en primer lugar, al que el yate británico no ha respondido, y posteriormente ha efectuado los disparos en una dirección distinta al punto donde se encontraba el barco. No se han reportado heridos ni daños materiales. Aun así, una embarcación de la Marina Real británica ha inspeccionado el yate para comprobar que la tripulación se encuentra en buen estado.

“Estamos investigando los informes sobre un incidente ocurrido en el Canal de la Mancha”, ha asegurado el Ministerio de Defensa británico. El Almirante Grigorivich navega habitualmente cerca de las aguas territoriales del Reino Unido para escoltar a buques de la llamada flota fantasma rusa, utilizada para transportar el petróleo de Moscú evitando de las sanciones internacionales. Unas maniobras que han sido monitorizadas por las autoridades británicas en los últimos días.

Tensión en aumento

El episodio se ha producido apenas dos días después de la intervención de uno de estos buques, el Smyrtos, en una operación de la Marina Real británica. Se trata de la primera operación de este tipo lanzada por el Reino Unido desde que comenzó el conflicto en Ucrania. El capitán de la embarcación ha sido detenido y está acusado de suministrar petróleo de Rusia a terceros países, en contra de la regulación británica. Todo apunta, sin embargo, a que el incidente de este martes es un caso aislado y no está relacionado con esta operación.

Noticias relacionadas

El Gobierno británico ha anunciado este martes nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa y contra las redes financieras que permiten a Moscú seguir obteniendo ingresos y armamento para su guerra contra Ucrania. Algunas de estas sanciones van dirigidas, por primera vez, contra buques de Gas Natural Licuado (GNL). “Estas sanciones se dirigen contra los buques, el dinero y los actores que sostienen la economía de guerra de Rusia y que, a su vez, amenazan la seguridad europea”, ha asegurado el primer ministro, Keir Starmer.