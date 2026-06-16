Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump niega que EEUU vaya a pagar 300 millones de dólares a Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Nace en Israel un nuevo partido político pacifista y contra la ocupación de los palestinos Activistas por la paz israelíes, la mayoría miembros de la organización árabe y judía Standing Together, un conocido movimiento pacifista en Israel, anunciaron este martes el lanzamiento de un partido político de cara a las elecciones parlamentarias del próximo otoño, una plataforma opuesta a la ocupación de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania. La formación, A Place For Us All ("Un lugar para todos nosotros"), busca "promover la colaboración, la igualdad, la paz y una democracia compartida en Israel", según un breve comunicado compartido en WhatsApp por un portavoz del partido. Los líderes del partido son los codirectores de Standing Together: Rula Daud, que es palestina de territorio israelí, y Alon-Lee Green, israelí.

La CIA advirtió a Trump de la dificultad de que Irán haga concesiones en el tema nuclear El director de la CIA, John Ratcliffe, ha advertido al presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios de su Gobierno acerca de sus dudas sobre la disposición de Irán a hacer las concesiones nucleares que Estados Unidos busca en un acuerdo final, informó el medio Axios. Según el medio estadounidense, que cita tres fuentes familiarizadas con dichas conversaciones, Ratcliffe no es el único escéptico en el equipo de Trump. En conversaciones internas, tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresaron su preocupación y plantearon dudas sobre el memorando de entendimiento (MOU) anunciado el domingo, mientras que el vicepresidente JD Vance y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner lo defendieron.

Trump niega que EEUU vaya a pagar 300 millones de dólares a Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que su Gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y aseguró que esa información forma parte de una campaña de "noticias falsas". El mandatario, por medio de su cuenta de Truth Social, rechazó las versiones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones. Trump rechazó que el acuerdo que estaría por firmar con la República Islámica incluye un pago de 300 millones de dólares.

El petróleo de Texas baja a 80 dólares el barril tras el acuerdo entre EEUU e Irán El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 4,87%, hasta 80,75 dólares el barril, en su primer cierre tras anunciar Estados Unidos e Irán un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 4,13 dólares respecto al cierre anterior.

Netanyahu confirma que se presentará a las elecciones: "Tengo la intención de ganar" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes que se presentará a las próximas elecciones generales de otoño y que tiene "la intención de ganar". "Me voy a presentar y tengo la intención de ganar", dijo a preguntas de los periodistas en su primera rueda de prensa tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo ronda los 83 dólares, el menor precio desde principios de marzo, y el gas natural se hunde un 9% El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se sitúa a las 20.00 horas de este lunes en los 83,10 dólares por barril, hasta un 4,85% de descenso intradía, su menor precio desde principios del mes de marzo, poco después de la ofensiva de Estados Unidos sobre Irán, un desplome ocurrido tras el anuncio de las autoridades estadounidenses e iraníes de un acuerdo provisional de paz que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.La referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se hundía hasta un 9% durante la jornada hasta los 42,51 euros por megavatio hora, en respuesta los acontecimientos en Oriente Próximo.

EEUU dice que la retirada de Israel de Líbano no es una condición del acuerdo con Irán La retirada de las tropas israelíes de Líbano no es una condición incluida en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, aseguró este lunes a la prensa un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. "La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a (el grupo chií libanés) Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder", explicó el funcionario bajo condición de anonimato.

EEUU dice que el texto del acuerdo con Irán se dará a conocer en 24 o 48 horas El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer dentro de las próximas 24 o 48 horas, explicó este lunes a la prensa un alto cargo de la Administración de Donald Trump. Según la misma fuente, a finales de esta misma semana comenzarán las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento, que será firmado de forma oficial el viernes en Suiza.

Un ataque con dron israelí mata a una persona en el sur de Líbano tras el acuerdo ente EEUU e Irán Al menos una persona murió este lunes en un bombardeo con dron israelí contra el vehículo en el que viajaba en el sur de Líbano, en el primer ataque mortal de Israel en el país mediterráneo tras el anuncio del memorando de paz entre Estados Unidos e Irán. "Un dron enemigo tuvo como objetivo un coche en la aldea de Kfar Tebnit, en el sur de Líbano, lo que causó la muerte de su conductor", informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), que previamente dijo que un periodista fue atacado y resultó herido en la misma zona "con un proyectil".