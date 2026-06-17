Guerra en Oriente Medio
Irán denuncia 84 violaciones de la tregua en el Líbano en 48 horas y amenaza con responder
Teherán advierte de que estas contradicciones en los compromisos de desescaladapueden desencadenar una "respuesta militar contundente"
EFE
Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este miércoles a Israel de que una eventual continuación de sus ataques en el sur del Líbano podría desencadenar una "respuesta militar contundente", tras denunciar 84 supuestas violaciones del alto el fuego en las últimas 48 horas.
En un comunicado difundido por la agencia iraní ISNA, el Cuartel General Central Khatam al Anbiya, el principal centro de coordinación operativa de las Fuerzas Armadas de Irán, aseguró que las fuerzas israelíes han mantenido sus operaciones militares en territorio libanés pese al anuncio el domingo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington había alcanzado un acuerdo de paz con Teherán.
Según el mando militar iraní, las acciones israelíes han causado nuevas víctimas en el Líbano y contradicen los compromisos de desescalada impulsados por Estados Unidos e Irán. Teherán reiteró que el cese de las operaciones israelíes en los distintos frentes regionales, especialmente en el libanés, figura entre los principales objetivos del memorando de entendimiento que ambas partes prevén firmar este viernes en Suiza.
Al menos cuatro fallecidos
La advertencia iraní coincide con una nueva jornada de violencia en el sur del Líbano. Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas el martes en una serie de ataques israelíes con drones contra las localidades de Mifdoun y Choukin, en Nabatieh, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.
Los bombardeos alcanzaron tres vehículos en distintos puntos de ambas localidades y movilizaron a equipos de la Defensa Civil, la Cruz Roja Libanesa y organizaciones sanitarias locales para evacuar a las víctimas.
De acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, la ofensiva israelí iniciada el pasado 2 de marzo ha causado hasta ahora 3.826 muertos y 11.851 heridos.
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