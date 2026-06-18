Guerra en Oriente Medio
Albares celebra que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán abre "una vía a la paz" en Oriente Medio que debe "garantizar la convivencia" entre Israel y Palestina
Sigue en directo la última hora de la guerra en Oriente Medio y el acuerdo de paz entre Washington y Teherán
El acuerdo de paz anunciado la pasada noche entre Estados Unidos e Irán satisface a España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado que Washington y Teherán hayan alcanzado un pacto para poner fin a la guerra que ha incendiado Oriente Medio, cuya firma se oficializará el viernes en Suiza.
"La firma del acuerdo es una buena noticia que debe permitir la apertura del estrecho de Ormuz de forma segura y sin ningún tipo de pago", ha afirmado el el titular de la diplomacia española durante su ponencia en el III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica, celebrado en el CosmoCaixa de Barcelona.
Albares ha asegurado que el pacto debe "abrir una vía a la paz y a la estabilidad en todo Oriente Medio", reforzar la negociación entre países y "garantizar que Israel y Palestina puedan convivir garantizándose mutuamente paz y seguridad". El multilateralismo y el respeto al derecho internacional, ha remarcado el ministro, deben volver a ser la norma en un escenario geopolítico que se ha visto tambaleado con el segundo mandato presidencial de Donald Trump.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos
- El Combo Dominicano lidera un macrofestival este sábado a 40 minutos de Santiago: tres escenarios, comida y fiesta hasta el amanecer
- Cristóbal Touriñán, ganadero en Muxía: 'El 90% de nuestra cosecha de maíz está afectada por el gusano soldado
- El parking de la Intermodal será clave en la transformación del diseño urbano de Santiago
- Cierra Labadía Petramora, la tienda de la saga Domínguez que acercó productos gourmet del campo a miles de hogares de Santiago
- El joven de O Pino que llega pisando fuerte con su reguetón en gallego: “Gustaríame poder tocar algún día no Son do Camiño”
- La USC entra en el top 10 de las universidades españolas por docencia, investigación y empleabilidad
- Sorprenden 'in fraganti' a un ladrón en el interior de una vivienda en Santiago tras colarse por su parte trasera