Un joven de 15 años confiesa el brutal asesinato de una anciana en el sur de Francia

Jacqueline, de 86 años, vivía en Marguerittes, cerca de Nîmes, pero regresaba cada año a Grau-du-Roi, donde se alojaba en un camping cerca de la playa de Espiguette. Los que la conocían hablan de ella como una mujer amable y con mucha vitalidad.

El pasado 11 de junio, ya instalada en el camping, salió a caminar por un sendero y jamás volvió. El cuerpo de la octogenaria fue hallado cerca de un estanque, no muy lejos del lugar donde se hospedaba. La policía abrió una investigación y los forenses determinaron que la mujer había sido víctima de un asesinato de "violencia extrema". La víctima presentaba varias perforaciones en la cara y el cráneo, compatibles con un taladro. También tenía una gran herida en el cuello, lo que sugiere la posibilidad de un corte en la garganta con un objeto punzante, como si alguien hubiera intentado degollar a la anciana.

Ante la brutalidad del caso, los investigadores desplegaron un amplio operativo de búsqueda y registraron los vehículos alrededor del camping, comprobando la identificación y abriendo los maleteros. Los agentes de la zona también revisaron las cámaras de seguridad de la zona, hasta que encontraron una pista; un ciclomotor naranja de 50cc fue captado cerca del lugar del crimen. La misma moto que la de un adolescente de 15 años de la zona.

El joven, del que no ha trascendido la identidad más allá de que es el hijo menor de uno de los dueños de una empresa de caballos en Grau-du-Roi, en el departamento de Gard, fue detenido de inmediato. Una vez puesto a disposición policial, reconoció los hechos.

El menor ha confesado el crimen

Por el momento, se desconocen las causas que motivaron al menor a cometer este crimen. Sin embargo, en el ejercicio por entender la mente de este pequeño asesino, las autoridades encontraron un perfil del menor en redes sociales que dista mucho de la imagen que daba a sus conocidos.

Durante las últimas semanas, había pasado mucho tiempo en una página web donde los jóvenes se incitan mutuamente a realizar retos relacionados con matar animales pequeños. A veces, este macabro juego puede incluso llevar a planear asesinatos humanos sin motivo aparente. "Este joven, sin duda, había caído en esa trampa", confesó una fuente cercana a la investigación a Le Parisien.

Noticias relacionadas

Mientras la comunidad se debate entre el alivio por la rápida detención del autor y la consternación por lo sucedido, este jueves, el joven, que no tenía antecedentes penales, comparecerá ante un juez de instrucción.