Costa defiende sus contactos con Moscú: "No podemos depender de otros para mandar mensajes a Rusia"

La Unión Europea ni es ni tiene intención de actuar como mediadora en unas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha defendido su decisión de establecer contactos con el Kremlin, para no depender de terceros en sus comunicaciones con Moscú.

"Lo que estoy haciendo a través de mi oficina es abrir una vía diplomática porque no podemos depender de otros para interpretar los mensajes rusos", ha dicho el portugués durante una rueda de prensa, tras la cumbre celebrada en Bruselas este viernes. "Debemos ser capaces de hacer pasar mensajes a Rusia por nosotros mismos", ha añadido.

Tras una filtración en la prensa, fuentes comunitarias confirmaron el pasado jueves que el presidente había pedido a su equipo que estableciera un canal diplomático con Rusia. Una iniciativa que no habría sido coordinada con la mayoría de países del bloque, provocando malestar entre un buen número de los líderes.

Costa se ha defendido este viernes alegando que no existe una contradicción entre mantener contactos con el Kremlin y el respaldo del bloque a Ucrania. "La UE no es ni tiene intención de actuar como mediadora", ha dicho el portugués. "La UE está del lado de Ucrania", ha subrayado.

"Necesitamos establecer de inmediato este contacto directo, porque necesitamos escucharlos y necesitamos convencerlos", ha insistido Costa. El presidente se ha agarrado a que los Veintisiete han defendido desde el inicio del conflicto que la UE tenía que estar en la mesa en caso de unas negociaciones de paz y a su papel como representante exterior del bloque en los tratados.

El presidente ha reconocido que "no tenemos señales creíbles de que Rusia quiera negociar seriamente". Además, ha insistido en que, en cualquier caso, "solo Ucrania puede negociar en nombre de Ucrania", añadiendo que su papel es defender los intereses de la UE.

Los líderes, divididos

El canciller austríaco, Christian Stocker, ha evitado criticar a Costa. Aunque cree que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no está dispuesto a negociar", ha matizado que "es bueno estar preparados y contar con canales de comunicación cuando llegue el momento", y que la UE pueda defender sus intereses.

Pero no todo el mundo lo ve así. "Los canales diplomáticos con Rusia no sirven de nada si Rusia no quiere la diplomacia", ha dicho el primer ministro letón Andris Kulbergs. "Ahora mismo no hay ninguna señal de ello. Por lo tanto, no tiene sentido tener canales diplomáticos si no hay motivo para entablar conversaciones", ha añadido el letón.

El presidente francés, Emmanuel Macron, no ha querido entrar "en debates inútiles" preguntado por si Costa le informó antes de iniciar esos contactos. Al mismo tiempo, ha asegurado que tiene "plena confianza" en sus socios, incluidos el resto de jefes de Estado y los líderes de la UE, "porque perseguimos los mismos objetivos".

La pelota en el lado ruso

A ojos de Macron, en cualquier caso, la pelota está ahora en el lado ruso. "Las cosas han cambiado en los últimos días porque los estadounidenses, por primera vez desde la elección del presidente Trump, han dicho: 'Estamos de su lado, apoyamos a Ucrania, vamos a brindar un apoyo aún mayor y vamos a sancionar a Rusia'", ha explicado el presidente.

"La cuestión hoy no es quién, cuándo ni cómo se debe negociar con Rusia; es que todos hemos aclarado nuestra posición y, por lo tanto, le corresponde a Rusia, a quien se le han hecho muchas ofertas en los últimos meses, decir cuándo estará dispuesta a negociar", ha dicho Macron. En esta negociación tendrán que estar Rusia y Ucrania, ha añadido, pero también Estados Unidos y Europa.

La opción E3

El propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha apoyado en buena medida en los países conocidos como 'E3', es decir, Alemania, Reino Unido y Francia. Estos países han liderado la coalición de voluntarios que proveerá de garantías de seguridad a Kiev en caso de un acuerdo de paz. Por eso, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha destacado el papel del grupo.

Una visión que también Macron apoya pero que despierta reticencias entre los países del Este y los Bálticos, directamente afectados por la guerra, que no se sienten representados. Merz ha destacado la contribución "significativa" del E3 militarmente a Ucrania, aunque ha reconocido que "no tenemos que decidir quién hablará en nombre de la UE".

En este sentido, el primer ministro belga Bart de Wever ha dicho que no imagina un escenario en el que un país fuera de la UE, el Reino Unido, negocie en su nombre. "Me parece imposible", ha subrayado. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido el papel de Costa. Al mismo tiempo ha reconocido que, aunque en la parte institucional "tiene toda la lógica que sea el presidente del Consejo Europeo" quien negocie, desde el punto de vista de las garantías de seguridad, "la lógica es que sean los gobiernos".

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La polémica en torno a los contactos o no con Moscú, el papel de Costa o de cualquier otro líder, ha acabado enturbiando una cumbre que debía ser la de la unidad en el apoyo a Ucrania. "Tengo la impresión de que la intención del presidente era abrir un canal de comunicación discreto, sin que esto se hiciera público", ha dicho De Wever. El belga ha defendido que la intención de Costa le parece "totalmente normal". También ha defendido que no todo el mundo haya sido informado, destacando que la discreción es una virtud, solo si te guardas las cosas para ti mismo.