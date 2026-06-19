Negocaciones
EEUU pospone por logística el viaje de Vance a Suiza para reunirse con Irán
"La forma en que estamos organizando esta negociación técnica implica, obviamente, la participación de los líderes políticos", apuntó el vicepresidente
EFE
La Casa Blanca afirmó este jueves que la delegación estadounidense, encabeza por el vicepresidente, J.D Vance, estaba lista para viajar a Suiza para reunirse con los negociadores de Teherán pero que por problemas logísticos no partirá esta noche.
La Casa Blanca informó a la prensa que la logística de este tipo de negociaciones "nunca ha sido sencilla ni predecible" y evitó confirmar una nueva fecha de salida, al tiempo que aseguró que informará cuando haya actualizaciones concretas sobre los próximos pasos del proceso.
En una comparecencia previa, Vance había indicado que existía la posibilidad de viajar este fin de semana a Suiza para participar en el inicio de las conversaciones técnicas con Irán, en el marco de un proceso aún en fase de organización.
"Nuestro plan es ir a Suiza; no sé exactamente cuándo. La forma en que estamos organizando esta negociación técnica implica, obviamente, la participación de los líderes políticos (de ambos países)", añadió el vicepresidente sobre un diálogo que se presupone complicado.
Vance aseguró que también habrá "personal sobre el terreno que impulse directamente las conversaciones técnicas y las conversaciones sobre el tema nuclear, es decir, cómo destruir el uranio altamente enriquecido y todos esos detalles prácticos que requieren un análisis a fondo".
En el memorando de entendimiento ya firmado por EE.UU. e Irán se dan a partir de hoy un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.
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