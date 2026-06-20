Israel reanuda sus ataques en Líbano con bombardeos que dejan ya seis muertos, entre ellos un militar

Nuevos bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano han dejado al menos seis muertos desde las 09.00 de esta mañana, entre ellos un militar, en la continuación de una ofensiva que amenaza con hacer descarrilar el delicado acuerdo preliminar de paz alcanzado el pasado domingo entre Estados Unidos e Irán, el gran valedor de las milicias chiíes de Hezbolá que se enfrentan al Ejército israelí.

El Ejército de Líbano, en su mensaje que confirma la muerte del militar, ha denunciado la continuación desde esta mañana de "las salvajes agresiones israelíes en las zonas del sur". El Ejército israelí ha alcanzado en su última escalada "amplias zonas hasta llegar al valle de la Becá" y uno de estos ataques acabó con la vida de un militar libanés en la carretera entre Kfar Remane y Nabatiye. "Se ha vuelto evidente que la continuación de las agresiones israelíes busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano", ha denunciado el Ejército libanés en un comunicado.

Noticias relacionadas

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha informado de que otro bombardeo israelí ha matado a cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, en la localidad de Berish, y hay que sumar otro fallecido más en un bombardeo sobre la localidad de Arabsalim, que ha destruido un edificio y sepultado a siete personas entre los escombros, cuyo estado de salud se desconoce. La NNA tiene constancia además de ataques aéreos adicionales en las localidades de Kfar Remman, Haboush, Nabatieh al Fawqa, Shoukin, Zibdine y Kfarjouz, de momento sin balance de víctimas.