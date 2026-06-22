La tensión política marca el escrutinio definitivo que debe confirmar la victoria del ultra De la Espriella en Colombia

Beto Barreto es un conocido dibujante colombiano. Sus viñetas en el diario bogotano El Tiempo suelen resumir coyunturas con contundencia gráfica y conceptual. La de este lunes se llama "El día después", y muestra a un mapa de ese país partido casi en mitades iguales. Una parte ríe, la otra llora por la victoria electoral del ultraderechista Abelardo de la Espriella en el segundo turno por menos de un punto, según el recuento preliminar. El abogado millonario se dirigió al país en la noche del domingo como si su proclamación oficial ya se hubiera consumado. Iván Cepeda, su rival, ha insistido que reconocerá su derrota una vez que concluya el escrutinio oficial definitivo. El Pacto Histórico ha impugnado 33.000 mesas en todo el país.

"Tenemos que esperar a que inicien las impugnaciones, porque hay que revisar cuáles se pueden tramitar y cuáles se van a rechazar. Todo depende de lo que los jurados, los jueces y los testigos determinen en cada mesa", dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz. "El colombiano ya sabe que votó, a eso nos tiene acostumbrado nuestra democracia, a unos resultados muy rápidos, muy transparentes y con la aceptación de todos los actores". Quiroz dijo que ha comenzado la tarea de verificación de jueces y notarios. "Las reclamaciones por errores aritméticos, tachaduras, enmendaduras o faltas de firma se resolverán inicialmente en las comisiones municipales y zonales, y posteriormente en el CNE".

En tanto, un exjuez de ese organismo, Luis Guillermo Pérez, encabeza al equipo de abogados de la candidatura de Cepeda que cuestiona los números de las 33.000 mesas con la expectativa de modificar el desenlace electoral, algo que los analistas consideran prácticamente imposible. Los expresidentes colombianos, las cámaras empresariales, los militares en retiro, han reconocido al ganador de la contienda. "Los reclamos se han presentado en las comisiones escrutadoras auxiliares o zonales", dijo a Caracol Radio. "Tenemos que ser responsables también con el país y entender que es el Consejo Nacional Electoral quien hace el reconocimiento final, es la autoridad electoral quien establece el resultado oficial". El exmagistrado Pérez aseguró que se han identificado "centenares de irregularidades denunciadas" que deben resolverse. El presidente Gustavo Petro planteó el mismo problema desde X. "Se deja constancia de la presunta existencia de inscripciones irregulares de cédulas".

Para el senador trumpista de origen colombiano, Bernie Moreno, no hay nada que discutir. De la Espriella es el presidente electo y Estados Unidos esta "listo para sacar al pueblo de Colombia para adelante". Moreno participó activamente del último tramo de la campaña del ultraderechista, al igual que otra senadora republicana, María Elvira Salazar. "Obviamente, nací aquí en este país y estaba pensando qué hubieran pensado mi mamá y mi papá que yo pudiera tener el honor de venir aquí como senador de los Estados Unidos para apoyar a Colombia para que salga para adelante".

De la Espriella recibió entusiastas saludos de los presidentes derechistas de la región, la italiana Giorgia Meloni y el premier israelí Benjamín Netanyahu. "Felicitaciones al Presidente electo. Espero trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia". Petro ha sido un pertinaz crítico de la política israelí en Gaza, la que calificó de "genocidio". Netanyahu no ocultó su euforia. "Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Vivan los Acuerdos de Isaac!".

Preocupaciones

Los principales medios colombianos han expresado este lunes su preocupación por las derivas políticas del escrutinio definitivo, mucho más teniendo en cuenta de que el sucesor de Petro debe jurar el 7 de agosto. "Si algo nos dejaron las votaciones para la segunda vuelta presidencial es que nos encontramos en un país profundamente dividido. La diferencia entre Abelardo de la Espriella, quien ganó el pre conteo, y el senador Iván Cepeda, es de menos de un punto porcentual. Hubo más votos en blanco que votos que separen a los dos candidatos. Por eso mismo, es momento de que todos los líderes políticos promuevan la calma", señaló en su editorial el diario bogotano El Espectador. "Nuestro sistema electoral está diseñado para demostrar que todos los votos fueron tenidos en cuenta. Si bien es cierto que el pre conteo no es vinculante y se debe esperar al escrutinio, también lo es que las diferencias históricas entre pre conteo y escrutinio no son suficientes para darle vuelta al resultado que conocimos ayer". La responsabilidad en este momento es "reconocer que ninguna de las dos visiones de país propuestas obtuvo más de la mitad de los votos".

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El Tiempo también ha tomado nota de la complejidad del escenario. "La institucionalidad colombiana prevé los mecanismos para cualquier reclamación. Hay que reiterar los llamados a la calma mientras se realizan los escrutinios, que es el mecanismo previsto para refrendar jurídicamente los resultados. Pero es necesario decir que en el pasado se ha demostrado que la diferencia entre escrutinio y pre conteo ha sido ínfima". Los resultados, "tan apretados", dejan claro que "a De la Espriella lo espera un país dividido, de suerte que una de sus primeras tareas será convocar a la unidad nacional. Porque a partir del 7 de agosto deberá gobernar para todos".