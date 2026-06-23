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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Un ataque ruso mata a un adolescente, a su padre y a su abuela en la región ucraniana de Sumi
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Récord de víctimas civiles en Ucrania
El subsecretario general de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Khaled Khiari, denunció este lunes el récord de víctimas civiles alcanzado en Ucrania y el repunte registrado en Rusia en los últimos días. "El mes pasado, al menos 274 civiles perdieron la vida y 1.763 resultaron heridos en Ucrania. Se trata de la cifra mensual más alta de muertos y heridos desde abril de 2022", declaró Khiari en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra.
Ataques en Donetsk
Las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Donetsk denunciaron este lunes un ataque ucraniano a un autobús de pasajeros que causó 13 heridos. "El número de habitantes de Górlovka heridos en el ataque asciende a 13 personas", escribió el alcalde de la localidad, Iván Prijodko, en sus redes sociales..
Zelenski da ultimátum a Lukashenko: una semana para retirar equipo que guía drones rusos
Ucrania ha advertido a Bielorrusia en contra de aumentar su implicación en la guerra con un ultimátum del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski a su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, para que desmantele, bajo amenaza de ataque, el equipo que, según Kiev, guía los drones rusos Minsk tiene menos de una semana para retirar los equipos de retransmisión que ayudan a Rusia a atacar las regiones del norte de Ucrania, según una serie de advertencias sin precedentes formuladas por Zelenski en tres ocasiones entre el viernes y el domingo. El presidente ucraniano explicó que cuatro estaciones repetidoras situadas en las regiones bielorrusas de Brest y Gomel, cerca de la frontera entre ambos países, permiten los ataques con drones rusos contra los óblast (provincias) ucranianos de Volín, Zhitómir y Rivne, que causan víctimas y daños en las infraestructuras.
Ucrania informa de un ataque a una fábrica rusa de componentes para misiles de crucero
Las fuerzas ucranianas alcanzaron durante esta madrugada en un ataque con misiles una planta que produce semiconductores y otros componentes electrónicos para misiles de crucero Iskander y Kh-101 en la ciudad de Vorónezh de la Federación Rusa, según dijo en un comunicado el Estado Mayor de Ucrania.
"La fábrica es un elemento crucial del complejo militar-industrial ruso", dice la nota, que especifica que los componentes que salen de la planta se utilizan en misiles Iskander y Kh-101.
Las defensas rusas derriban hasta 80 drones ucranianos que se dirigían a atacar Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche hasta 80 drones ucranianos que se dirigían a atacar la capital rusa, que se ha convertido en uno de los principales objetivos de Kiev.
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó de que entre la medianoche y las 08:45 horas las defensas antiaéreas rusas interceptaron hasta 80 aparatos voladores no tripulados que se dirigían contra la ciudad.
Un ataque ruso mata a un adolescente, a su padre y a su abuela en la región ucraniana de Sumi
Un ataque ruso que alcanzó una casa en la región ucraniana de Sumi, fronteriza con Rusia y atacada constantemente por las fuerzas del Kremlin, mató esta madrugada a un adolescente de 13 años y al padre y a la abuela de éste, de 36 y 73 años respectivamente, según informó la Fiscalía ucraniana.
La madre del menor, de 31 años, y los dos hermanos de éste, de 10 y 13 años, resultaron heridos en el ataque, que es investigado por la Fiscalía ucraniana como un crimen de guerra.
Mueren cuatro personas en un ataque ucraniano con drones contra la península de Crimea
Al menos cuatro personas murieron este domingo y cerca de una treintena resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la anexionada península de Crimea, informaron las autoridades locales. "Lamentablemente, como resultado de los ataques de drones enemigos contra la península de Kerch (parte más oriental de Crimea), hay víctimas entre la población civil. Según la información de la que disponemos en estos momentos, cuatro personas han muerto y 28 han resultado heridas", escribió Serguéi Axiónov, líder crimeo, en las redes sociales. Añadió que los servicios de emergencia se han personado en el lugar del ataque, donde se encuentra también el puente de 18 kilómetros que une Crimea con la Rusia continental. Según el canal de Telegram Astra, los aparatos no tripulados ucranianos golpearon una refinería en el puerto de Kerch, donde se habría declarado un incendio. Además, fragmentos de un dron habrían alcanzado también un edificio de viviendas.
Rusia lanza un ataque nocturno contra Ucrania con cuatro misiles y un centenar de drones
Rusia atacó la pasada noche Ucrania con cuatro misiles, dos de ellos de tipo Kinzhal, y con 105 drones, de los que 96 pudieron ser neutralizados, según el parte publicado este domingo por la Fuerza Aérea ucraniana. "En la noche del 21 de junio (desde las 18:00 del 20 de junio) el enemigo atacó con dos misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región de Vorónezh y dos misiles aerobalísticos Kinzhal (zona de lanzamiento: espacio aéreo de la región de Riazán)", detalló la publicación. Los drones, que incluían aparatos no tripulados de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y dispositivos réplica Parody, entre otros, despegaron desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Briansk, Milérovo, Primorsko-Ajtarsk y desde la Crimea ocupada.
La central nuclear de Zaporiyia vuelve a quedar sin suministro eléctrico externo
La planta nuclear ucraniana de Zaporiyia ha vuelto a perder el suministro eléctrico externo, por vigésima vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, informó este sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena.
La causa del nuevo corte es un problema que afecta a la conexión Ferrosplavna-1 de 330 kilovoltios, la única que quedaba disponible, precisó el organismo con sede en Viena en un comunicado publicado en redes sociales.
Moscú deja de ser una fortaleza inexpugnable para los drones ucranianos
La capital rusa, al margen de las vicisitudes de la guerra durante más de cuatro años, esta semana dejó de ser una fortaleza inexpugnable para los drones ucranianos, que demostraron que Kiev puede amenazar al mismo corazón de Rusia. "Mi abuela, cuando vió las noticias, dijo: 'Mira, ya empezó la guerra'. Se ve que la generación mayor también empieza a abrir los ojos. Creo que mientras (el presidente ruso, Vladímir) Putin no acepte la paz, los ataques continuarán", comentó Timur, un residente en Moscú, en una carta al portal Meduza.
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