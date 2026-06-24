Fenómeno meteorológico
El tifón Mekkhala y la tormenta tropical Higos avanzan al unísono hacia Japón
El séptimo tifón del año en Japón, Mekkhala, avanza sobre el mar de Filipinas con lluvias torrenciales y rachas de viento de hasta 198 km/h
EFE
El tifón Mekkhala avanza con vientos de hasta 126 kilómetros por hora hacia la prefectura japonesa de Okinawa, que golpeará entre el jueves y el viernes antes de dirigirse al norte del país, donde podría unirse a la tormenta tropical Higos, afirmó este miércoles la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).
Mekkhala, el séptimo tifón de este año en la terminología nipona, se encuentra actualmente sobre el mar de Filipinas y avanza hacia las islas más septentrionales de la prefectura de Okinawa con ráfagas de viento de hasta 198 km/h. Según la JMA, la tormenta golpeará Tokio durante la jornada del sábado.
La tormenta tropical Higos, conocida como tifón número 8 en Japón y procedente de las islas Marianas, cuenta actualmente con vientos sostenidos de hasta 72 km/h y llegará a la costa oriental de Japón en la mañana de ese mismo sábado, pudiendo llegar a sumarse a Mekkhala.
Ante el avance al unísono de ambas tormentas, las autoridades niponas han advertido de la posibilidad de que puedan provocar condiciones meteorológicas adversas, como fuertes vientos y lluvias torrenciales, que podrían prolongarse varios días.
Los tifones son recurrentes en Japón, así como en Filipinas, el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.
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