Estados Unidos
Trump dice que España es un "desastre" como socio de la OTAN
"España es terrible, incluso desde tu punto de vista", le espetó el mandatario estadounidense a Rutte durante una reunión en el Despacho Oval
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que España es un "desastre" como socio de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra contra Irán y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le aseguró que se trata de un caso aislado en el marco europeo, donde aseguró que los socios han prestado apoyo logístico para el conflicto.
"España es un desastre. España es terrible, incluso desde tu punto de vista", le espetó Trump a Rutte durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca abierta a los medios, en la que se refirió a la negativa del Gobierno español a permitir el uso de bases en su territorio para que aeronaves estadounidenses despegaran para participar en ataques contra Irán.
"No quieren pagar nada; creen que todo les va a salir gratis. España no es un buen grupo, no es para nada un buen grupo", añadió el mandatario, que cargó también contra Italia, Francia, Alemania o Reino Unido, que al igual que España, negaron apoyo logístico a EE.UU. en determinados momentos de la guerra. "Nos decepcionó el Reino Unido, estamos decepcionados con Alemania y Francia, decepcionados con la mayoría de ellos", aseveró el presidente.
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