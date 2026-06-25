Terremoto en Venezuela, en directo | Dirigentes de todo el mundo expresan su apoyo al país ante la previsión de "un número devastador de fallecidos"

Trump afirma que EEUU está "preparado para ayudar" tras los terremotos y aboga por "actuar con rapidez"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Washington está "preparado para ayudar" a Venezuela tras los dos terremotos que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el primer balance preliminar publicado por las autoridades. "Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar", ha señalado el mandatario en un mensaje en redes sociales. Así, ha recalcado que ha ordenado "a todas las agencias" del Gobierno estadounidense "que se preparen para actuar con rapidez". "Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros informes no son buenos", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca.

En este sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha trasladado sus "profundas condolencias" a la población venezolana tras estos "devastadores terremotos". "Nuestros corazones están con los que han perdido a seres queridos, con los heridos y con los valientes trabajadores de equipos de rescate que trabajan incansablemente", ha dicho.