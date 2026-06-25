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Terremoto en Venezuela, en directo | Dirigentes de todo el mundo expresan su apoyo al país ante la previsión de "un número devastador de fallecidos"
A. Romero
Al menos 32 personas han muerto y más de 700 heridos han resultado heriodas en Venezuela, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde del miércoles. "Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Trump afirma que EEUU está "preparado para ayudar" tras los terremotos y aboga por "actuar con rapidez"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Washington está "preparado para ayudar" a Venezuela tras los dos terremotos que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el primer balance preliminar publicado por las autoridades. "Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar", ha señalado el mandatario en un mensaje en redes sociales. Así, ha recalcado que ha ordenado "a todas las agencias" del Gobierno estadounidense "que se preparen para actuar con rapidez". "Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros informes no son buenos", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca.
En este sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha trasladado sus "profundas condolencias" a la población venezolana tras estos "devastadores terremotos". "Nuestros corazones están con los que han perdido a seres queridos, con los heridos y con los valientes trabajadores de equipos de rescate que trabajan incansablemente", ha dicho.
Exteriores traslada la solidaridad de España con Venezuela
El Ministerio de Exteriores ha expresado su solidaridad con Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado al menos 32 muertos.
"España traslada toda su solidaridad y apoyo al pueblo hermano venezolano tras los fuertes terremotos que ayer asolaron el país", ha difundido la cartera que dirige José Manuel Albares en un comunicado.
"Nuestra Embajada y Consulado en Caracas están plenamente operativos haciendo seguimiento de la situación, del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia. Estamos en contacto con las autoridades para evaluar las necesidades y trasladamos nuestra total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria", reza la nota.
Igualmente, Albares ha mostrado a través de un tuit su apoyo al "pueblo hermano" de Venezuela.
Albares informa de que "por el momento" no hay fallecidos ni heridos españoles en Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que "por el momento" al Gobierno no le consta ningún fallecido ni herido español en el doble terremoto que ha sacudido Venezuela, si bien ha advertido que no se descarta que haya compatriotas afectados por el derrumbe de infraestructuras.
En declaraciones a 'Las mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, Albares ha indicado que ha estado en contacto con el embajador español en Caracas. "Por el momento no tenemos ningún fallecido que nos conste, y ningún herido. Es pronto todavía para evaluar la situación pero en un primer reconocimiento no ha habido", ha precisado.
Albares ha asegurado que todavía no ha tenido contacto con el Gobierno venezolano, pero ha dado instrucciones "para enviar ayuda". Asimismo, ha pedido a los ciudadanos que se informen por las redes oficiales del Ministerio y la Embajada, donde están los teléfonos de emergencias para contactar.
Feijóo también traslada su apoyo a Venezuela: "Toda la solidaridad con un pueblo hermano
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad con Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en el noroeste del país latinoamericano, que ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.
"Nuestros pensamientos están con Venezuela", ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".
Feijóo ha reclamado enviar al pueblo venezolano "toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan". "Toda la solidaridad con un pueblo hermano que tiene por delante días muy difíciles", ha subrayado el líder del PP, que también ha mostrado su cariño "a tantos venezolanos en España que afrontan esta tragedia con enorme angustia".
Sánchez muestra su apoyo a Venezuela tras los "devastadores terremotos": "Nuestros pensamientos están con las víctimas"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo y el de España al pueblo venezolano "tras los devastadores terremotos" que han azotado al país en las últimas horas. Las primeras cifras oficiales de víctimas apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas. "Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", ha trasladado el jefe del Ejecutivo español en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que la Embajada española y el Consulado en Caracas están "plenamente operativos", haciendo seguimiento de la situación, "del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia".
María Corina Machado pide unidad y fortaleza
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó este miércoles su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.
En un mensaje en la red social X aseguró que sus "oraciones" están con "cada hogar venezolano" en estas "horas de angustia" y expresó su deseo de que "la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan" ante este "difícil momento". "Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", escribió Machado.
Mensaje del Consulado General de España en Venezuela a la comunidad española en Venezuela
El Consulado General de España en Venezuela (@ConsEspCaracas) envía un mensaje a la comunidad española en Venezuela tras el terremoto.
Solidaridad internacional
Aparte de Trump, dirigentes de Brasil, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, México o Cuba, entre otras naciones, expresaron su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su "preocupación y consternación" por los efectos de los terremotos y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar al país caribeño en la atención de la emergencia.
"Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela", escribió en X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: "Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy".
Búsqueda de supervivientes
Miles de personas se aglomeraban en la noche de este miércoles en las calles de Caracas tras terremotos que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas, según pudo constatar EFE. En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados. Mientras, vecinos y funcionarios de Protección Civil y de la Policía del municipio de Chacao (en el distrito metropolitano de Caracas) intentan encontrar supervivientes sin maquinaria: "Hay gente viva, necesitamos tobos (baldes) para cargar y mover los escombros. Hay gente viva", dicen lugareños.
Estado de emergencia y cierre del aeropuerto de Caracas
"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Delcy Rodríguez en una primera alocución en VTV, antes de reportar la cifra de víctimas, acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Indicó asimismo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país y anunció que no habrá clases "en los siguientes días" de esta semana, así como la suspensión de todas actividades que no sean servicios esenciales. La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como impacto en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, e informó de que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.
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