Terremoto en Venezuela, en directo | Al menos 188 muertos y 1520 heridos, según los últimos datos

Al menos 188 personas han muerto y un millar han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

La UME volará esta noche El Ministerio de Defensa está gestionando los permisos necesarios para enviar cuanto antes a Venezuela, si es posible este mismo jueves, un avión con 57 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ocho unidades caninas y material de emergencia para prestar ayuda ante los terremotos en el país. Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado a EFE que el aparato está ya en la base de Torrejón (Madrid) a la espera de concluir con toda la logística necesaria para el vuelo, y que en un principio se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas está cerrado.

Jose Rico / Francisco José Moya Qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos El epicentro se ha situado en el centro del país, pero sus efectos han sido más devastadores en las regiones costeras del norte y en la capital, Caracas. Consulte aquí qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico.

American Airlines cancela los vuelos de Miami a Caracas American Airlines canceló este jueves sus vuelos de Miami a Caracas, por ahora la única ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela, tras los dos terremotos del miércoles en el país suramericano, que cerró el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Saquean comercios en zonas afectadas por los terremotos Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira (norte) varios de los comercios destruidos por dos terremotos ocurridos el miércoles en este país suramericano, que ha vivido en las últimas horas una treintena de réplicas. Montándose sobre los techos de varios establecimientos desplomados y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas ingresaron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.

El Ejército de EEUU "se moviliza rápidamente" Las Fuerzas Armadas estadounidenses están "movilizándose rápidamente" para ayudar al Gobierno de Venezuela en los esfuerzos de rescate y recuperación tras los dos terremotos del miércoles, informó este jueves el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom). El organismo militar, con sede en Florida, anunció en un comunicado que, por instrucciones del Departamento de Guerra, trabaja con el Departamento de Estado para "apoyar las operaciones de socorro del Gobierno estadounidense en Venezuela" después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Última hora Suben a 188 los muertos en Venezuela y a 1.520 los heridos tras los dos fuertes terremotos.

Canadá prepara ayuda humanitaria El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este jueves que su Gobierno prepara el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras dos terremotos que han causado al menos 160 muertos, y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyos gobiernos Ottawa mantiene profundas diferencias políticas. En una rueda de prensa celebrada este jueves en Ottawa, Carney calificó lo ocurrido como una tragedia en rápida evolución y señaló que Canadá trabaja con sus socios para proporcionar asistencia humanitaria, con un anuncio oficial previsto para más tarde.

Uruguay, lista para ayudar La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, manifestó que el Gobierno uruguayo espera por "lo que indique Venezuela que necesita" para enviar ayuda, a raíz de la emergencia que atraviesa el país. "Hay cosas que Uruguay puede hacer, hay otros recursos que Uruguay no tiene tampoco disponibles y que otros países sí los pueden tener, así que habrá también que determinar qué es lo que desde Venezuela llega como mensaje de necesidades inmediatas", explicó Csukasi este jueves a EFE.

Habla Guterres El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este jueves sus condolencias a Venezuela tras los dos devastadores terremotos que azotaron en la víspera al centro del país suramericano y destacó la coordinación de los equipos humanitarios del organismo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. "El secretario general está profundamente consternado por la pérdida de vidas y la destrucción generalizada causadas por los devastadores terremotos que sacudieron ayer a Venezuela. Expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos", aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.