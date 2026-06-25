Seísmo devastador
Estos son los teléfonos de emergencia consular por el doble terremoto en Venezuela
DIRECTO | Terremotos en Venezuela, en directo : última hora del sismo, muertos, heridos y desaparecidos
Redacción
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto a disposición dos teléfonos de emergencia consulares para atender a los afectados por el doble terremoto de Venezuela, en el que no constan por el momento que haya heridos y fallecidos españoles.
En concreto, el ministro José Manuel Albares ha indicado que tanto en la Embajada española en Venezuela como en el Consulado en Caracas están "plenamente operativos" los teléfonos de emergencia consulares: el +34 91 000 1249, desde España; y +58 424-2090264 en el país latinoamericano.
En declaraciones a RNE, Albares ha recordado que los teléfonos consulares están funcionando para que los ciudadanos informen sobre "si tienen conocimiento de algún español en Venezuela en situación de necesidad" y así Exteriores pueda intervenir "con total rapidez". Además, ha pedido a los familiares de los españoles que residen en el país latinoamericano que se informen a través de las redes sociales oficiales.
El ministro también ha detallado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está en disposición "para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria".
- Subastan 34 viviendas de una urbanización de Palmeira, a 250 metros de la playa, desde cien mil euros
- Crisis en las orquestas gallegas, denuncian desamparo administrativo y fuga de talento: «A este sector le queda muy poco tiempo»
- Santiago se entrega a la magia de San Xoán entre cientos de cacharelas repartidas por la ciudad
- Bombazo en el Compos: el presidente Agrasar anuncia una nueva etapa para el club
- Santiago se lanza en masa a comprar ventiladores con la ola de calor: 'En un día atendemos como mínimo a 80 personas, los almacenes se están vaciando
- Santiago se suma al calzado barefoot: zapatos respetuosos para caminar de forma natural
- Negreira vuelve al Románico con antorchas, dragones y cambio de fecha para despedir junio
- Una urbanización, más de 40 familias de Santiago y una cacharela hecha entre todos: así preparan la noche de San Juan en el barrio de O Castiñeiriño