Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexual MilladoiroBrecha demográficaAscenso CompostelaLino gallegoEl tiempo
instagram

Seísmo devastador

Estos son los teléfonos de emergencia consular por el doble terremoto en Venezuela

DIRECTO | Terremotos en Venezuela, en directo : última hora del sismo, muertos, heridos y desaparecidos

Doble terremoto en Venezuela

Doble terremoto en Venezuela / DOBLE TERREMOTO EN VENEZUELA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto a disposición dos teléfonos de emergencia consulares para atender a los afectados por el doble terremoto de Venezuela, en el que no constan por el momento que haya heridos y fallecidos españoles.

En concreto, el ministro José Manuel Albares ha indicado que tanto en la Embajada española en Venezuela como en el Consulado en Caracas están "plenamente operativos" los teléfonos de emergencia consulares: el +34 91 000 1249, desde España; y +58 424-2090264 en el país latinoamericano.

En declaraciones a RNE, Albares ha recordado que los teléfonos consulares están funcionando para que los ciudadanos informen sobre "si tienen conocimiento de algún español en Venezuela en situación de necesidad" y así Exteriores pueda intervenir "con total rapidez". Además, ha pedido a los familiares de los españoles que residen en el país latinoamericano que se informen a través de las redes sociales oficiales.

Noticias relacionadas

El ministro también ha detallado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está en disposición "para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents