Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán intercambian bombardeos tras el ataque a un buque de carga

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Fuente: El Periódico

Irán dice haber atacado posiciones de EEUU en respuesta al bombardeo de sus costas La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que atacó posiciones de las fuerzas estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, lo que ha disparado las tensiones en la zona en medio de los esfuerzos para un acuerdo definitvo de paz. "La Armada de la Guardia Revolucionaria respondió a esta agresión atacando posiciones donde se encuentran desplegadas las fuerzas del Ejército terrorista de Estados Unidos", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. La Guardia denunció que Washington violó el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre ambas partes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, tras lo que han entabado negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo de paz que incluya el programa nuclear iraní. El Ejército estadounidense bombardeó el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán. La Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva iraní del jueves se debió a que el buque navegaba por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz.

EEUU bombardea Irán El Ejército estadounidense bombardeó este viernes a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía como parte de un acuerdo marco de paz, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). Lea aquí la noticia completa.

Irán denuncia la "injerencia" de EEUU y los países del Golfo y su "intervencionismo" en la región Las autoridades de Irán ha denunciado este viernes que la declaración conjunta del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto a los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) crítica con Teherán resulta una "injerencia" en los asuntos internos de Irán y reincide en las actitudes "hostiles e intervencionistas" en la región. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní ha criticado que la declaración conjunta "constituye una injerencia en los asuntos internos" y señala que los comentarios "son irresponsables y provocadoras" por lo que "advierte sobre la continuación de conductas hostiles e intervencionistas en la región".

Irán avisa de que el paso seguro por Ormuz no está garantizado sin coordinación con Teherán El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha advertido este viernes de que el paso seguro por Ormuz no está garantizado sin coordinación con Teherán, afeando el establecimiento de "rutas paralelas" al margen de la República Islámica. "El paso seguro por el estrecho de Ormuz no puede garantizarse mediante acuerdos ambiguos, rutas paralelas o decisiones adoptadas al margen de las consideraciones de Irán como Estado ribereño", ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que avisa de que el tránsito por el estratégico estrecho tiene que realizarse en coordinación con las autoridades iraníes.

Irán advierte de posibles ataques si EEUU "es incapaz de contener" aviones de Israel "en cielos de países vecinos" Las Fuerzas Armadas de Irán han advertido este viernes con posibles ataques si Estados Unidos "es incapaz de contener" los movimientos de aviones de la Fuerza Aérea de Israel, tras denunciar su presencia "en los cielos de algunos países vecinos", tras la reciente firma del memorando de entendimiento entre Teherán y Washington para avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Próximo. "Consideramos que los movimientos y la presencia de aeronaves militares del régimen sionista terrorista en los cielos de algunos países vecinos, en dirección a Irán, constituyen un acto peligroso y una amenaza contra la República Islámica de Irán", ha dicho el Mando de Jatam al Anbia, mando unificado de las Fuerzas Armadas de Irán. "Declaramos que, si Estados Unidos es incapaz de contener y controlar al régimen sionista, Irán no tolerará ninguna amenaza contra el país", ha señalado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Consideramos un derecho responder ante estas peligrosas acciones", ha recalcado.

Heridos cuatro militares de Israel en enfrentamientos con Hezbolá en el sur de Líbano Al menos cuatro militares israelíes han resultado heridos en un enfrentamiento con supuestos miembros del partido-milicia chií Hizbulá en el sur de Líbano, según ha confirmado este viernes el Ejército de Israel, en el marco del alto el fuego y tras la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para avanzar hacia el fin del conflicto en Oriente Próximo. El Ejército israelí ha indicado en un comunicado que el incidente, que tuvo lugar el jueves, se saldó con un herido en estado moderado y otros tres en estado leve, sin detalles sobre el lugar en el que tuvo lugar el enfrentamiento. "Los militares fueron evacuados para recibir tratamiento médico en un hospital y sus familias han sido notificadas", ha recalcado en un comunicado, en el que por ahora no identifica a los soldados heridos. Hezbolá no se ha pronunciado al respecto.

El Consejo de Cooperación del Golfo defiende abordar los misiles y drones iraníes en pro de la seguridad Los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo han subrayado este jueves ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que la seguridad de Oriente Próximo "requiere abordar la totalidad de las amenazas de Irán, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines", rechazando "cualquier peaje, tasa o intento de ejercer control" sobre el estrecho de Ormuz por parte de Irán. Tras subrayar "el objetivo común de impedir que Irán desarrolle o adquiera armas nucleares, los ministros han recalcado que la paz y la seguridad regionales duraderas requieren abordar la totalidad de las amenazas de Irán, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines en la región", recoge el comunicado conjunto emitido al término del encuentro de nivel ministerial entre Estados Unidos y el Consejo. Asimismo, han subrayado la "importancia de la reapertura del Estrecho de Ormuz", argumentando que "la navegación libre, incondicional y sin restricciones, incluido el derecho de paso garantizado por el Derecho Internacional, sigue siendo esencial para la seguridad regional y global".

Francia e Italia apoyarán una misión de la UE para asistir a Líbano a hacerse con el "monopolio de las armas" ante Hizbulá Francia e Italia han anunciado que apoyarán el establecimiento de una misión de la Unión Europea en Líbano en otoño de 2026 con el objetivo de seguir apoyando al Ejecutivo libanés para "restablecer la plena soberanía sobre su territorio" y hacerse con "el monopolio del uso de la fuerza y las armas", en velada alusión al partido-milicia chií libanés Hizbulá. "Apoyaremos el establecimiento de una misión de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en Líbano este otoño de 2026, que trabajará con todos los actores pertinentes, como el Comité Técnico Militar para Líbano (MTC4L, por sus siglas en inglés), y será coherente con las iniciativas bilaterales en el país", han indicado ambos países en un comunicado conjunto emitido al término de su 36ª cumbre bilateral, celebrada en Antibes, Francia.

El director de la OIEA dice que ya ha habido conversaciones para visitar Irán, pese a las declaraciones desde Teherán El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, insistió este viernes en que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán tendrán lugar y subrayó que las conversaciones ya han comenzado, pese a la "guerra de declaraciones" con Teherán por su negativa a las visitas. "Tuvimos un intercambio con la parte iraní a nivel técnico, y la expectativa es que este proceso continuará", afirmó Grossi durante una rueda de prensa en Tokio, al tiempo que afirmó que para supervisar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán "tenemos que llevar a cabo inspecciones, no hay otro modo". "El trabajo técnico ha comenzado y esperamos estar allí pronto", insistió, aunque añadió que no es "esencial" si las visitas tienen lugar "en una o dos semanas".