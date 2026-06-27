Serbia
El presidente serbio Vučić anuncia que dimitirá "en semanas" y Serbia irá a elecciones anticipadas
El presidente serbio, en el poder desde hace casi 14 años, cede tras año y medio de protestas estudiantiles contra la corrupción, desatadas por el derrumbe de una marquesina en Novi Sad que mató a 16 personas
El presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha anunciado este sábado que dimitirá "en semanas" y que el país celebrará elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, según han informado medios locales. El anuncio ha llegado tras un año y medio de protestas continuadas contra su Gobierno y la corrupción que martiriza a Serbia, lideradas por el movimiento estudiantil.
"Seré presidente solo un par de semanas más, y luego dimitiré", ha dicho Vučić ante sus partidarios, en un mitin progubernamental en Belgrado. Con la decisión, Vučić adelantaría los comicios de un año puesto que su mandato expiraba a mediados de 2027. "Estos son mis últimos días como presidente", ha añadido, y ha agradecido a sus partidarios su apoyo en "las decisiones difíciles" que tuvo que tomar, según ha recogido el diario serbio Danas.
Con todo, de momento, Vučić no ha precisado ni la fecha exacta de su dimisión ni la de la disolución del Parlamento, condición previa para las legislativas anticipadas. En cambio, sí ha dicho que ayudará a que su partido, el Partido Progresista Serbio (SNS), gane tanto la presidencial como la legislativa, originalmente previstas también para 2027.
Anticipar su caída
En declaraciones a medios internacionales, algunos estudiantes consultados han tachado la decisión de pura estrategia. "Con la dimisión y las elecciones anticipadas, Vučić intenta anticiparse a su caída inevitable, por las protestas y porque el movimiento estudiantil tiene más apoyo que él", ha dicho a la agencia Reuters Savo Manojlović, líder del movimiento opositor estudiantil Pokret-Promena (Mover-Cambiar).
De hecho, manifestantes, oposición y organizaciones de derechos humanos sostienen que la tragedia de Novi Sad fue solo síntoma de un mal mayor: la mala gestión de las obras públicas y la corrupción. También acusan a Vučić y sus aliados de violencia contra opositores políticos, vínculos con el crimen organizado y asfixia de la libertad de prensa. El presidente y su entorno niegan todo. Por su parte, activistas del movimiento estudiantil y los partidos de oposición ya dijeron que quieren desafiar a Vučić y al SNS en las urnas.
Serbia es candidata a entrar en la Unión Europea, pero antes debe mejorar el Estado de derecho —incluidas las condiciones para elecciones libres y limpias—, erradicar la corrupción y el crimen organizado, y alinear su política exterior con la del bloque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- Galicia arrasa en Netflix: esta serie creada por un noiés se cuela entre las diez más vistas del mundo
- Fallece un camionero por una posible indisposición en la AP-53 a su paso por Vedra
- Adriana González, la alumna de 13 años del Rosalía que encadena premios literarios en Galicia: 'Sempre busco escribir temáticas orixinais
- La subasta de 34 viviendas de Palmeira desata pasiones entre veraneantes e inversores: 'Ese residencial es un chollo
- Sandra Garrido y Nathalie Budiño abren con orgullo «de barrio» las fiestas de San Pedro en Santiago
- La terraza secreta de Santiago con Solete Repsol ideal para este verano: “Todo casero"