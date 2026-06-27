Terremoto en Venezuela, en directo | La cifra de muertos se eleva a 920, cinco de ellos españoles

El Gobierno venezolano restringe el acceso a La Guaira, la región más afectada por el terremoto

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir con un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así "evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada" acudan a este estado.

La idea de esta decisión es facilitar las labores de rescate y evitar obstaculizaciones, subrayó el alto funcionario chavista. Unos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se anunció el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.