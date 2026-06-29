Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

Guerra Oriente Próximo

Trump confirma una reunión en Doha con Irán para abordar el proceso de su "desnuclearización"

Las tensiones han vuelto a florecer entre ambos estados por el estrecho de Ormuz

June 24, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump responds to a question as he walks through in the Ohio Clock Corridor outside the US Senate Chamber in the US Capitol in Washington, DC, USA, with US Senate Major

June 24, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump responds to a question as he walks through in the Ohio Clock Corridor outside the US Senate Chamber in the US Capitol in Washington, DC, USA, with US Senate Major / Andrew Thomas / Zuma Press / Europa Press / Contac

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que mañana tendrá lugar una reunión entre representantes de su país y de Irán en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica.

"Ellos (Irán) van rumbo a Catar; creo que ya salieron o están a punto de partir. Veremos cómo resulta", dijo Trump sobre la reunión en Catar, donde dijo que se discutirá acerca de la "desnuclearización" iraní.

El mandatario defendió que gracias al acuerdo con Irán el precio del barril de Petroleo ha descendido a lo más bajo desde el inicio de la guerra en febrero.

Previamente, Irán había negado que se fueran a presentar a estas mesas técnicas para discutir sobre un posible proceso que ponga fin a su programa nuclear.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este lunes a Doha para continuar las conversaciones de paz con Irán, aseguró este lunes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera después de un memorando de entendimiento que estableció un alto el fuego tras más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la tensión volvió estos últimos días, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa.

Teherán respondió posteriormente con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Noticias relacionadas

Irán insiste en ejercer el control exclusivo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz mientras Washington amenaza con continuar sus bombardeos.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents