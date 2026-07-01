Atentado a infraestructuras
Alemania imputa crimen de guerra a un exsoldado ucraniano por el sabotaje a Nord Stream
El sabotaje que inutilizó el gasoducto ruso-alemán Nord Stream fue obra de un exsoldado ucraniano, al que la Fiscalía general de Alemania imputa atentado contra infraestructuras energéticas civiles, lo que de acuerdo al derecho internacional implica crimen de guerra. Informaciones coincidentes de la televisión pública alemana ARD, el diario Süddeutsche Zeitung y el semanario Die Zeit afirman que dicha Fiscalía ha presentado acusación formal contra el sospechoso, un ucraniano identificado como Serhii K. Presuntamente, se autodelató en conversaciones telefónicas mantenidas desde una cárcel de Italia, interceptadas por la investigación.
De acuerdo con estos medios, el exsoldado estaba al mando del velero 'Andrómeda', desde el cual un grupo de varios buceadores colocaron los explosivos en los dos conductos del gasoducto, dinamitado unos meses después del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania. Por entonces, el Nord-Stream 1 no suministraba ya gas a Alemania, puesto que Moscú interrumpió los envíos alegando problemas técnicos. El Nord Stream 2, o segundo conducto, no llegó a entrar nunca en servicio, ya que el entonces canciller, Olaf Scholz, interrumpió la concesión de su licencia a raíz de las sanciones dictadas contra Moscú por la invasión de Ucrania.
Extradición desde Italia
El principal sospechoso del sabotaje fue detenido el verano del año pasado mientras se encontraba de vacaciones en Italia y se encuentra en prisión preventiva en Hamburgo, tras haber sido extraditado el pasado noviembre a Alemania. De acuerdo con los medios citados, las pruebas contra el sospechoso son apabullantes. Habló de su intervención en el sabotaje con amigos y familiares. Se recabaron además otras pruebas incriminatorias en su teléfono móvil, de acuerdo con las informaciones de la ARD.
Serhii K. fue supuestamente el cerebro de la operación y el jefe del grupo integrado por varios buceadores que colocaron los explosivos en el gasoducto, que quedó inutilizado el 26 de septiembre de 2022 por varias detonaciones coordinadas. El gasoducto fue desde sus inicios una infraestructura controvertida, pactada por el presidente Vladímir Putin con Berlín en tiempos de su amigo Gerhard Schröder en la cancillería alemana. El objetivo era transportar gas a través del Báltico hasta el norte de Alemania y fue pieza fundamental en la dependencia energética germana respecto a Rusia. Hasta ahora, la investigación alemana ha identificado como sospechosos a siete ucranianos. El principal es Serhii K., quien fue miembro de una unidad especial militar del ejército ucraniano, recuerda la ARD.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites
- Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
- El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
- Así son los 166 guardias civiles que harán prácticas en Galicia: 'Este es el sueño de nuestras vidas
- La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
- Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
- José Carlos Carballo González, el biólogo de Negreira que enseña a Galicia cómo redescubrir su naturaleza
- Un vecino de Santiago identifica a los integrantes de la fotografía viral de Os Basquiños: estos son sus nombres