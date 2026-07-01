Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega reuniones con EEUU en Doha

"No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirma el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei

Palestinos trasladan el cuerpo de un muerto por un bombardeo israelí.

Palestinos trasladan el cuerpo de un muerto por un bombardeo israelí. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán descartó de nuevo que vaya a mantener conversaciones con Estados Unidos en Doha este martes y aseguró que su delegación viajará a Catar con el "único objetivo" de abordar la liberación de los activos iraníes bloqueados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ambas partes se reunirían para tratar el programa nuclear de Teherán. "No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirmó a última hora del lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien añadió que el viaje de representantes estadounidenses a Doha "no tiene relación con el viaje de la delegación iraní", según informó la agencia IRNA.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
  2. Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites
  3. El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
  4. Así son los 166 guardias civiles que harán prácticas en Galicia: 'Este es el sueño de nuestras vidas
  5. La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
  6. Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
  7. José Carlos Carballo González, el biólogo de Negreira que enseña a Galicia cómo redescubrir su naturaleza
  8. Un vecino de Santiago identifica a los integrantes de la fotografía viral de Os Basquiños: estos son sus nombres

Cambio de última hora para ver gratis a Carlangas en Santiago este jueves: este es el nuevo horario

Cambio de última hora para ver gratis a Carlangas en Santiago este jueves: este es el nuevo horario

OD aguanta entre los recortes de Xbox mientras otros proyectos tiemblan

OD aguanta entre los recortes de Xbox mientras otros proyectos tiemblan

Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes

El Ibex 35 cede en la apertura y pierde los 19.400 puntos pendiente de Oriente Próximo y del inicio de la temporada de dividendos

El Ibex 35 cede en la apertura y pierde los 19.400 puntos pendiente de Oriente Próximo y del inicio de la temporada de dividendos
Tracking Pixel Contents