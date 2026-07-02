En Ludwigslust
Al menos dos muertos y más de 30 heridos en un incendio en un hospital de Alemania
Las llamas, que han comenzado a las 4.28 horas de la madrugada, han obligado a evacuar del edificio a pacientes y personal del hospital
EP
Al menos dos personas han muerto este jueves a causa de un incendio registrado en un hospital de la ciudad alemana de Ludwigslust, situada cerca de Shwerin (norte), según han confirmado las autoridades locales, sin que por ahora haya confirmación sobre la causa de las llamas.
Las autoridades del distrito de Ludwigslust-Parchim han señalado en un comunicado en redes sociales que las víctimas mortales son pacientes del centro. "Lamentablemente, dos pacientes han fallecido", han dicho, antes de resaltar que el incendio se ha desatado en la habitación de un paciente en el hospital local.
Asimismo, han dado por concluidas las labores de búsqueda y rescate. "No hay desaparecidos. Nuestros pensamientos están con las familias y con todos los afectados en esta tragedia", han manifestado las autoridades, que han destacado que "el resto de pacientes están a salvo".
La Policía local ha cifrado en más de 30 los heridos, si bien una portavoz del cuerpo ha asegurado en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA que ninguno de ellos se encuentra en estado grave. Las llamas, que han comenzado en torno a las 4.30 horas, han obligado a evacuar del edificio a pacientes y personal del hospital.
Fuente: El Periódico
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